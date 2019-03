Salvini, il nuovo fronte è la droga: "Pene raddoppiate per chi spaccia"

La Lega promuove un disegno di legge che "prevede il raddoppio delle pene per chi spaccia sostanze stupefacenti e entra nel pieno della cosiddetta modica quantita': non esiste modica quantita'". E' quanto ha annunciato Matteo Salvini in conferenza stampa alla Camera. "E' urgente combattere lo spaccio di droga, spero che il Parlamento ne prenda coscienza. Il Parlamento e' sovrano". Cosi' Matteo Salvini in una conferenza stampa in cui presenta un progetto di legge della Lega per raddoppiare le pene per per chi spaccia stupefacenti, pene sia detentive che economiche, entrando nel merito della lieve entita'. "Non esiste modica quantita'. Ti becco a spacciare, vai in galera", spiega il ministro dell'Interno. "Bisogna stroncare lo spaccio. Questa proposta di legge assicura che gli spacciatori siano in galera", sottolinea. "Le pene detentive passano da un minimo di tre ad un massimo di 6 anni e multe da minimo cinquemila, massimo trentamila euro. Si prevede il sequestro dell'autoveicolo e il sequestro della patente", aggiunge. "I venditori di morte devono scomparire dalla faccia della terra", conclude.

Recanati, Salvini: colpevole uno stronzo con reati droga - "Mi domando che cosa devi fare in Italia per rimanere in galera dopo aver commesso reati legati alla droga. Il tossico che ha investito" la famiglia a Recanati "era coinvolto in un reato per 225 kg di droga e sto stronzo era a spasso. Non e' possibile". Lo dice il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in conferenza stampa alla Camera.

Droga, Salvini: Non mi interessa punire il consumo - "Con l'operazione Scuole sicure abbiamo sequestrato chili e chili di droga spacciata fuori dalle scuole con decine di arresti di spacciatori che non erano minorenni ed erano lì quindi per fare affari. A me interessa togliere dalle strade coloro che campano spacciando. Poi quello che fa ciascuno nella sua vita privata non sta a me giudicarlo. Ha la sua coscienza, non mi interessa punire il consumo". Lo ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa alla Camera il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini.

Legittima difesa: Salvini, con M5s l'accordo e' chiuso - Sulla legittima difesa "'l'accordo e' chiuso. Entro marzo sara' legge. Domani arriva alla Camera". Cosi' il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

Autonomia: Salvini, emendabile? tutto e' migliorabile - "Tutto e' migliorabile". Cosi' Matteo Salvini, parla del tema dell'autonomia, rispondendo alle domande dei cronisti. "Ci stiamo lavorando", afferma.

Tav: Salvini, ne parliamo da domani - "Ne parliamo da domani in avanti". Lo dice il vicepremier Matteo Salvini in conferenza stampa alla Camera, rispondendo a una domanda sulla Tav.