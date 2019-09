Salvini incontra il leader di Vox: "Sarà piazza continua, tornerò al governo"

Ue: Salvini vede leader Vox, uniti in difesa storia e confini Europa

"Felice di aver incontrato ieri a Roma l'amico Santiago Abascal, leader di Vox. Uniti nella difesa di storia, cultura e confini d'Europa. Dopo i fallimenti della sinistra, il 10 novembre gli spagnoli avranno la fortuna di poter votare e far sentire la propria voce, forza!". Lo scrive su twitter Matteo Salvini, che allega una foto che lo ritrae assieme al leader del partito spagnolo di estrema destra.

LEGA: SALVINI, 'SARA' UNA PIAZZA CONTINUA E TORNEREMO AL GOVERNO'

'Una piazza continua, con l'obiettivo di tornare al governo e con un nemico ben preciso: Bruxelles. Questa la strategia del leader della Lega Matteo Salvini che in vista della manifestazione del 19 ottobre a Roma avverte: ''Tutta l'Italia si sta mobilitando contro questo governo che non ha nessuna presa sul consenso popolare. Domenica scorsa abbiamo fatto straripare di gente il prato di Pontida, il 19 ottobre confidiamo di essere ancora di più a Roma, mentre non si contano le singole iniziative di piazza: ad Aosta, Trieste, Bergamo, Parma, Napoli, Lecce''. In un'intervista a Milano Finanza spiega che ''migliaia di persone si stanno organizzando per riprendersi il diritto a essere governati da chi hanno votato e non da chi le ultime elezioni le ha sempre sistematicamente perse. Pensiamo all'incredibile no alla nuova autostrada di Genova, alla Gronda, un'infrastruttura attesa da anni: saremo presto in piazza al fianco di istituzioni e cittadini''.

Salvini non ha dubbi: ''Il governo è nato solo per mantenere le poltrone ed evitare la vittoria della Lega: non ha un progetto né dignità. Esattamente come Renzi'' Per questo il leader della Lega rifarebbe tutto: ''il governo era fermo e i 5 Stelle bloccavano tutto quello che serviva al Paese, non solo la Tav. Questo governo senza dignità né progetti comuni è nato da una settimana e già litigano e fanno scissioni; è un problema per tutti, da Nord a Sud''. E sulla durata dell'esecutivo dice: ''Ogni giorno che passa è un giorno di troppo. Ogni giorno c'è il rischio che inventino una tassa demenziale in più; bastino come esempio quella sulle merendine o, ben più grave, quella sui prelievi in contanti. Sono preoccupato e coinvolgeremo Comuni e Regioni per limitare i danni di questo governo abusivo. Ddobbiamo essere pronti. Sarò in Umbria e in Emilia Romagna (dove sono confermati i candidati della Lega alle regionali, ndr), ma anche in Calabria, Lazio, Liguria. Mi concentrerò su Roma e sul duo Raggi Zingaretti. Solo a Roma lo smaltimento dei rifiuti è un costo''.