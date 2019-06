Salvini invade il campo: "Vedrò i sindacati". Di Maio. "Non uso voli di Stato"

Lavoro: Salvini, entro luglio sindacati al Viminale

"Entro luglio invitero' i sindacati al Viminale, con altri rappresentanti del lavoro, del commercio, dell'impresa e dell'agricoltura per confrontarci e ragionare insieme sulla prossima manovra economica. Mandero' a Landini, che evidentemente non la conosce, una copia della proposta sull'autonomia che finalmente portera' merito e responsabilita' anche ai politici del Sud". Lo dice il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Sono sicuro - ha aggiunto - che in un anno questo governo abbia fatto di piu' rispetto ai governi di sinistra che ci hanno preceduto per lavoratori e precari. Con la flat tax per famiglie, lavoratori e imprese faremo ancora di piu'".

Di Maio: "Io non uso voli di Stato come Salvini"

Una invasione di campo ai danni dell'altro vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, che ha riservato qualche parola polemica a Salvini in un incontro con gli attivisti M5s. "Ho fatto 10mila chilometri in un mese, perché fino al mese prima abbiamo lavorato nei ministeri a tambur battente", si sente nell’audio di Di Maio pubblicato da Fanpage. "Mi dicevano, ma com’è che quello (Salvini, ndr) sta in ogni Comune e tu non ci sei mai? Poi abbiamo scoperto che usava gli aerei di Stato. Ma se qualcuno pensa che dobbiamo cominciare a fare i voti con quella roba là, noi l’abbiamo lì ucciso il Movimento”.