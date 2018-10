Salvini e Le Pen all'attacco dell'Ue. E lanciano il "Fronte della libertà"

Salvini-Le Pen a Roma. "Nemici Europa asserragliati nel bunker di Bruxelles"

"I nemici dell'Europa sono coloro che si trovano asserragliati nel bunker di Bruxelles. I nemici dell'Europa sono i Moscovici e i Juncker che hanno portato precarietà in Europa e si rifiutano di restituire la poltrona". Lo dice Matteo Salvini, ministro dell'Interno, nell'incontro con Marine Le Pen nella sede dell'Ugl, a Roma.

UE: SALVINI, NELLE SEDI PD E SINISTRA FRANCESI ENTRANO PIU' BANCHIERI CHE OPERAI

"Stiamo raccogliendo l'eredità à di una certa sinistra che ha perduto i suoi valori, nelle sedi del pd e della sinistra francese, entrano più banchieri che operai". Lo dice Matteo Salvini, parlando presso la sede della Ugl, al fianco di Marine Le Pen.

UE: SALVINI, A MAGGIO RIVOLUZIONE DEL BUON SENSO

"Condivido con Le Pen, con cui ho l'onore di collaborare e amicizia da qualche anno, valori e principi,come la coerenza" con l'obiettivo di "mettere al centro la felicità dei popoli europei". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini a un convegno dell'Ugl dal titolo "Crescita economica e prospettive sociali in un'Europa delle Nazioni" alla presenza della presidente del Rassemblement National, Marine Le Pen. "A fine maggio avremo la rivoluzione del buon senso", assicura Salvini.

Europee: Salvini, se possibile candidati comuni Fronte liberta'

Il Fronte della liberta' "ovviamente questo lavorera' per avere un progetto comune e anche, se possibile, candidati comuni nei loro piu' delicati" alle Europee. Cosi' Matteo Salvini in un incontro con Marine Le Pen. "Questo non e' un incontro elettorale, lavoriamo" da tempo "a un progetto comune dell'Europa futura", ha spiegato Salvini al fianco di Marine Le Pen. "Questo Fronte della liberta' lavorera' per avere un progetto comune, un'idea di futuro comune" che valga per "i prossimi 30 anni. E se possibile anche con candidati comuni, ma lasciando la liberta' ai singoli Paesi, popoli e governi"

