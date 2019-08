Salvini: "M5s vuole governare con Renzi? Lo spieghi a Bibbiano e a Etruria"

"Hanno scelto Renzi? Auguri! Lo spieghino a Bibbiano, al Monte dei Paschi, a Banca Etruria". Lo ha detto il leader leghista Matteo Salvini, riferendosi al dialogo tra P5S e Pd, in una intervista a Radio Anch'io.

"Qualunque governo venga fuori" da questa crisi sarà "un patto per la poltrona". Sostenuto in particolare da "quaranta senatori renziani", da "una manciata di senatori che hanno il terrore di andare al voto" perché "perdono la poltrona". Lo ha detto Matteo Salvini intervenendo a Radio anch'io. "I giochi di palazzo - ha continuato Salvini - non sono un dispetto a Salvini, sono un dispetto agli italiani. Si stanno inventando la qualunque ed eventuale governo Pd-M5S sarebbe un tradimento degli italiani".

Sullo sbarco dei naufraghi della Open Arms "non cambio idea, resto assolutamente contrario. Perché navi spagnole, francesi, tedesche, norvegesi o inglesi vengono tutte in Italia? Perché non vanno in Spagna, dove sono buoni e generosi e hanno aperto i porti? No, le navi continuano ad arrivare da noi". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, ospite di 'Radio Anch'io' su Rai Radio1. "A terra - ha aggiunto, riferendosi ai migranti che sono stati fatti scendere a Lampedusa - sono scesi minorenni che non sono minorenni, malati che non sono malati. Siamo caritatevoli, siamo buoni cristiani ma non siamo fessi".