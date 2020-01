Salvini, mal di pancia nella Lega e nel Cdx: il leader contestato da Giorgetti

Salvini all'angolo nel Centrodestra

Dopo la sconfitta in Emilia Romagna, Salvini è sempre più solo. Sia nella Lega, dove Giorgetti gli ha rimproverato l’estremizzazione della campagna elettorale, sia nel Centrodestra, dove, secondo quanto scrive Repubblica, Meloni e Berlusconi starebbero stringendo un patto segreto, per arginare le mosse leghiste sui candidati, alle prossime regionali in Campania e Puglia. Ma il vero scontro dialettico Salvini lo ha avuto con il suo numero 2: Giorgetti. Un dibattito franco in cui l'ex sottosegretario ha sottolineato gli errori nella campagna elettorale emiliana-romagnola. Soprattutto il calcolo sbagliato di voler intercettare voti nella destra estrema anziché nei moderati fuoriusciti da Forza Italia. Poi la riflessione sulla geografia del voto e i consensi che derivano per lo più, se non completamente, dalle campagne e dalle periferie, ma non dal centro città. E questo può essere un problema, in vista del voto 2021 di Roma e Milano.