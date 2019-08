Salvini: "Manovra coraggiosa o torniamo al voto. Tav? M5s contro Conte"

GOVERNO: SALVINI, 'CON MANOVRA INADEGUATA IL CORAGGIO LO CHIEDIAMO AGLI ITALIANI'

"È chiaro che se arriva una manovra inadeguata... , noi abbiamo in testa un'idea chiara: questa è una manovra importante in cui tutti dovranno avere coraggio. Se no il coraggio lo chiediamo agli italiani". Così Matteo Salvini, intervistato dal Corsera, spiega che la manovra sarà lo spartiacque per il futuro dell'esecutivo. Rispondendo sempre sul futuro del governo, Salvini punta il dito contro i troppi no: il governo va avanti? "Non so, se il Ministro dell'Ambiente non proroga le concessioni per la ricerca e l'estrazione del petrolio, lì sono migliaia di posti di lavoro in fumo, non mi pare che la situazione economica lo consenta. E poi, a un anno dalla tragedia di Genova, la Gronda sarebbe partita se Toninelli non l'avesse bloccata. Il primo che la bloccò fu Burlando, l'accoppiata Toninelli-Burlando fa un po' effetto...". Salvini riconosce comunque le cose fatte: "È un governo che gode della fiducia della maggioranza degli italiani. E poi, guardi all'ultimo periodo. È stata sbloccata la Tav, abbiamo vinto l'Olimpiade invernale, anche se c'erano dei contrari, oggi abbiamo sbloccato la Asti-Cuneo, riparte la Napoli Bari ferroviaria, è pronto il piano di investimenti per polizia e vigili del fuoco".

TAV: SALVINI, 'MOZIONE SURREALE, COSI' M5S VOTANO CONTRO CONTE'

La mozione sulla Tav? "Surreale. È un po' surreale che una forza di governo presenti una mozione per bloccare un'opera che serve a tutti gli italiani, voluta dalla Lega e dal presidente del Consiglio: così votano contro di lui". Così Matteo Salvini, intervistato dal Corriere della Sera, sulla mozione del M5S che va in aula la prossima settimana.