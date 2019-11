"Salvini moderato, si può governare". Svolta dell'azzurro Micciché

"Forza Italia non e' l'ago delle bilancia, e' il centro di questa parte moderata nel centrodestra, e' l'anima vera e centrale. Oggi, con un Salvini moderato che sta studiando da uomo di Stato, come chiedevo che fosse e come gli italiani chiedono che sia, si puo' andare avanti molto bene, vincere e governare". Cosi' Gianfranco Micciche', coordinatore regionale di Fi in Sicilia e presidente dell'Assemblea regionale siciliana, durante i lavori di Etna19 a Viagrande (Catania). "Se pensiamo a quello che hanno fatto questi ultimi governi - ha proseguito Micciche' - c'e' da mettersi le mani nei capelli. Noi saremo una cosa diversa. Spero si vada a votare presto, e io ne sono convinto. La nostra sara' una vittoria abbastanza netta. Sono sereno e tranquillo. Il futuro e' nostro e' degli italiani e dei dei moderati e si torna alla normalita' dopo le follie degli ultimi anni".

"Salvini - ha proseguito Micciche' - ha capito che se vuole governare deve essere un uomo di Stato, non di casini o di protesta, ma deve essere uomo di proposte. Credo che che l'abbia capito, e se e' cosi' va benissimo. Abbiamo individuato insieme la proposta del cambio sulle autorizzazioni che potrebbe essere la svolta per l'Italia: Salvini e d'accordo e Berlusconi ancora di piu'. Su questa strada con un programma preciso e una coalizione equilibrata possiamo andare avanti tutta la vita e credo che lo faremo. E' piu' pericoloso tenere in mano il mitra o dirgli stronzo? Io credo tenere il mitra in mano. I miei toni - ha concluso Micciche' - sono stati di difesa su alcune posizioni, ma oggi il mondo e' cambiato se le cose possono andare benissimo".