Salvini: "Nessuno scontro con l'Ue. Ma niente manovre alla Monti"

Ue: Salvini, con buonsenso si trovera' accordo, no a scontri - "Credo che all'Europa convenga un'Italia che corre.Penso che da persone di buon senso un accordo si trova". Cosi' il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parla della trattativa in corso con l'Ue per scongiurare la procedura d'infrazione per debito eccessivo. Nel corso di una conferenza stampa in via Bellerio, Salvini ha sottolineato: "L'ultima delle nostre intenzioni e' andare a scontro con Bruxelles, ma e' fastidioso sentirsi fare la lezione da politici che non rappresentano piu' niente e nessuno".

Governo: Salvini, al centro agenda lavoro e lotta disoccupazione - "Stasera mi vedo per confrontarmi con Conte e Di Maio per organizzare l'agenda di lavoro dei prossimi mesi e anni, che credo ci veda concordi con al centro il lavoro". A dirlo e' il vicepremier, Matteo Salvini, parlando del vertice di stasera con il premier Giuseppe Conte e l'altro vicepremier Luigi Di Maio. "La battaglia - ha aggiunto Salvini in conferenza stampa in via Bellerio a Milano - e' diminuire il tasso di disoccupazione e si riduce solo diminuendo la richiesta fiscale, meno tasse vuol dire meno disoccupazione. Questo e' quello che sara' al centro del dialogo con l'Europa.

Governo: Salvini a Conte, pagare debiti P.a. e tagliare tasse - "Lo ribadiro' stasera al presidente del Consiglio, la nostra forza e' che in Europa diamo tanto e riceviamo poco. Vogliamo usare per gli italiani i soldi degli italiani, non chiediamo nulla agli altri ma vogliamo aiutare i nostri cittadini. E l'unico modo e' pagare i debiti della pubblica amministrazione e tagliare le tasse. Questo abbiamo intenzione di fare". Cosi' il vicepremier Matteo Salvini, nel corso della conferenza stampa in via Bellerio a Milano, ha parlato del vertice previsto in serata con il premier Giuseppe Conte e l'altro vicepremier Luigi Di Maio.

Governo: Salvini, unico rischio per risparmi e' manovra alla Monti - "Non c'e' alcun rischio per i risparmi degli italiani, l'unico rischio e' un'altra manovra alla Monti, noi siamo al governo per non aumentare le tasse". A dirlo e' il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa in via Bellerio.

Governo: Salvini, salario minimo lo garantiscono imprese - "Sono disponibile a ragionare sul salario minimo ai lavoratori, ma lo garantiscono le imprese e se tu non riduci le tasse alle imprese come fanno a garantire il salario minimo?". A dirlo e' il vicepremier Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa in via Bellerio a Milano.

Minibot: Salvini, interessa risultato. Bene se ci sono idee migliori - "A me interessa il risultato. Bado alla sostanza e non alla forma. Siamo disponibili a a suggerimenti sugli strumenti, a me interessa l'obiettivo". A dirlo e' il vicepremier Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sui minibot. "Noi abbiamo proposto idea, se ci sono idee migliori noi siamo felici. Sono miliardi di euro che entrano nell'economia reale. Abbiamo proposto un'idea che c'e' nel contratto, questo lo dico ai signor no che ci sono dentro e fuori. Se non e' il minibot e' un altro strumento, bene. Se ci sono strumenti egualmente efficaci e risolutivi bene, unico fattore su cui non si transige e' tasso disoccupazione che noi vogliamo ridurre".

Governo: Salvini, italiani chiedono lavoro no crescita zero virgola - "Io sto al governo se posso aiutare italiani, se qualcuno pensa di stare al governo per tirare in lungo o crescere dello zero virgola, non e' quello di cui gli italiani hanno bisogno. Gli italiani ci chiedono di lavorare". A dirlo e' il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa in via Bellerio.

Ue: Salvini a Conte, non voglio litigare, ma serve equilibrio - "Questa sera diro' a Conte che non abbiamo voglia di litigare con nessuno. In Europa diamo tanto e riceviamo poco. Chiedo solo di poter aiutare la nostra gente, non chiedo soldi agli altri paesi. Serve equilibrio nell'interesse degli italiani. Lo diro' stasera al presidente del Consiglio". Lo ha detto il vicepremier e leader leghista, Matteo Salvini, in conferenza stampa a Milano.

Governo: Salvini, voto comuni non serve per scontro politico interno - I risultati del voto dei ballottaggi, "non serve per le battaglie politiche interne. Non vogliamo uno scontro". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa a Milano.