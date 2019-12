Salvini non sa nulla sul Mes e balbetta alle domande del giornalista.VIDEO

Salvini-Mes, il leader leghista non sa rispondere alle domande del giornalista

Matteo Salvini da settimane ormai sostiene che Giuseppe Conte dovrebbe essere “condannato per alto tradimento” a causa della riforma del Mes. Ma cos’è il Mes? Durante l’aspro dibattito al Senato della Repubblica, nell’informativa del premier Conte, quest’ultimo ha detto al senatore Salvini: “Prima si informi di cosa parla e poi facciamo una discussione su questo”. Salvini ha replicato: “Non rispondo agli insulti, mi spiace che Conte sia ossessionato da me”. Ieri un giornalista di Fanpage.it ha interrogato Salvini sui tecnicismi del Mes, ma l’ex ministro non ha saputo rispondere. Quando gli è stato chiesto del Cacs (acronimo usato per indicare le Clausole di azione collettiva che servono a gestire il default dei debiti sovrani e che per il governo sono un terreno fertile di trattativa con l’Europa) il leghista ha risposto: “Le Cacs sono clausole in cauda venenum, hanno alcuni dei principali problemi del Mes”, declinando poi il tutto lanciando un bacio al cronisita.

VIDEO DEL QUOTIDIANO ONLINE FANPAGE.IT

Non sono di meno gli altri parlamentari leghisti. Come scrive Il Fatto Quotidiano, la stessa domanda è stata posta al senatore Simone Pillon, organizzatore del Family Day e acerrimo nemico dei diritti dei gay. “Mi scusi, sto scendendo dal treno, sto proprio materialmente scendendo” dice il senatore. Un altro senatore, Andrea Ostellari, di professione avvocato dice al telefono al Fatto: “Non sento, mi sente? Lei mi sente, dice? Sì, ma io non sento”. Il giovane Andrea Crippa, onorevole classe ‘86 e vice segretario del Carroccio, è assai sincero: “A livello generale conosco l’argomento, ma se ne occupano principalmente le commissioni. Ecco se mi chiede le Cacs, le dico che è meglio rivolgersi a nostri tecnici, io seguo l’aspetto politico e la posizione del partito, che una e compatta”.