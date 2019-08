Salvini: "Non sopporto più i no. Per noi la poltrona vale meno di zero"

"Oggi si è ministri, domani chissà...'. E' un passaggio dell'intervento di Matteo Salvini a Pescara. E ancora, in un altro passaggio: "Qui di rompic...ni ne abbiamo anche troppi".

Salvini: per noi poltrona vale meno zero. Se serve parola a italiani

"Quanti altri partiti al governo sulla faccia della terra con sette ministri sono disposti a dire andiamo a casa domani mattina e restituiamo la parola agli italiani se non ci fanno lavorare? Magari gli altri pensano alla poltrona. Per noi la poltrona vale meno di zero. Se serve, parlano gli italiani. Noi siamo al servizio del popolo italiano". Cosi' Matteo Salvini in un comizio a Pescara.

Salvini: non sopporto piu' i no, cose vanno fatte bene

"Bisogna far le cose bene, in fretta e con coraggio, bisogna sbloccare le opere pubbliche, non abbiamo bisogno di ministri che le bloccano. Non sopporto piu' i no, io che sono l'uomo piu' paziente del mondo". Cosi' Matteo Salvini a Pescara. "Siamo disposti a mettere in gioco le nostre poltrone, magari lo pensano gli altri alle poltrone, noi siamo al servizio del popolo italiano".

Salvini: dateci la forza di prendere in mano il Paese

"Noi guardiamo avanti e chiediamo agli italiani la forza di prendere in mano questo Paese e salvarlo, riportarlo dove i nostri nonni lo avevano lasciato". Lo ha detto Matteo Salvini dal palco di Pescara.

Salvini: non sono giornate semplici, lo facciamo per gli italiani

Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, parlando da Pescara ai cittadini in piazza, ha esordito il suo intervento dicendo che "non sono giornate semplici ma quello che facciamo - ha evidenziato - lo facciamo solo per gli italiani".

Salvini: Sud rovinato da politici incapaci

"Chi ha rovinato il sud sono i politici incapaci che non hanno fatto niente per il Sud per 50 anni. Niente hanno fatto". Lo ha detto il vicepremier Salvini in comizio a Pescara.