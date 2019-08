Salvini: "Pelle d'oca con me premier? L'Ue si rassegni". Meloni: "Urne subito"

GOVERNO: SALVINI, 'NON CI SONO HITLER ALL'ORIZZONTE, CHI GOVERNA LO DECIDONO ITALIANI'

"Non siamo più negli anni Trenta, nel nostro Paese non ci sono Hitler all'orizzonte e chi governa in Italia lo decidono gli italiani!". Così su Twitter Matteo Salvini. Poco prima un altro cinguettio del ministro: "Il tg del primo canale pubblico tedesco sostiene che 'Salvini premier sarebbe da pelle d'oca'. In Europa si devono rassegnare: l'Italia ha rialzato la testa e vuole decidere liberamente del proprio futuro". E ancora: "Agli insulti di grillini e kompagni rispondiamo solo con la forza delle nostre Idee. Bacioni e #primagliitaliani".

Meloni, no giochi di palazzo ma garantire ritorno alle urne

"Un errore da non commettere? Pensare che sia gia' vinta. E vigilare in questi giorni per evitare che si riaffaccino i soliti giochi di palazzo e garantire agli italiani il ritorno alle urne". E' l'avvertimento che il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, lancia in una intervista al Secolo d'Italia. "Poi - aggiunge - dobbiamo essere pronti a fronteggiare qualsiasi colpo basso, perche' un governo realmente sovranista farebbe paura a troppa gente. Un rimpianto? Si poteva staccare la spina prima, il giorno dopo le Europee. L'ho chiesto piu' volte a Matteo Salvini ma lui ha provato fino all'ultimo a salvare il salvabile. Ma come abbiamo detto fin dal primo giorno, l'Italia della tassa piatta e quella del reddito di cittadinanza non possono stare insieme. E il conto pagato dagli italiani alle follie del m5s e' stato gia' fin troppo salato. Quindi meglio tardi che mai", conclude".