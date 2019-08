Salvini: "Polemica Papeete? Scherzi a Parte". L'inno, le cubiste.. I VIDEO

LEGA: SALVINI SU POLEMICA PAPEETE, 'SIAMO SU SCHERZI A PARTE'

Le polemiche sulla sua presenza al Papeete Beach di Milano Marittima? "Non le guardo più", dice il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, parlando con la stampa a margine della sua visita alla fiera di San Fermo a Nerviano, in provincia di Milano. "Uno non può andare con i figli in spiaggia a torso nudo a cantare e a fare il bagno? - si chiede retoricamente Salvini -. Dai, siamo veramente su 'Scherzi a parte'. Se la sinistra si attacca al Papeete per fare polemica vuo dire che siamo messi male".

Salvini in console al Papeete Beach di Milano Marittima

Milano Marittima: Salvini DJ, inno di Mameli e tutto un divertimento

Festa Lega a Milano Marittima: Salvini canta "Romagna mia" sul palco