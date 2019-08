Salvini: "Pronta manovra Lega da 50 miliardi. Futuro Italia è in Europa"

Crisi: Salvini, pronta manovra Lega da 50 miliardi

"‎Mentre altri stanno pensando alle poltrone, noi abbiamo definito la manovra economica. L'abbiamo pronta, una manovra da 50 miliardi". Lo ha detto il leader leghista Matteo Salvini conversando con i giornalisti a Montecitorio.

Crisi: Salvini, futuro Italia dentro l'Europa

"Ovviamente si"‎. Cosi' Matteo Salvini ha risposto a chi gli chiedeva se vede il futuro dell'Italia in Europa. La manovra da 50 miliardi che abbiamo in mente sara' fatta in deficit, per quanto? "Sicuramente meno che la Francia", ha risposto il ministro dell'Interno.