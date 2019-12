Salvini, proposta alla maggioranza: un tavolo per salvare l'Italia

Un tavolo per salvare l’Italia. L’ha proposto Matteo Salvini. Il leader del primo partito italiano chiede a Conte di convocare, insieme a Di Maio, Zingaretti e Renzi, anche le opposizioni per mettere “in sicurezza il Paese” che - dopo il caos Ilva - sta facendo i conti con la grana della Popolare di Bari.

Salvini immagina un confronto bipartisan per condividere soluzioni d’emergenza per l’economia. Poi sarà il turno della legge elettorale, finalizzata al tempestivo ritorno alle urne. Ma la priorità è “spegnere l’incendio divampato in casa”, per usare una espressione del leghista, anche ascoltando le parti sociali sul modello di quanto avvenuto al Viminale durante il Conte 1. È la conferma che la Lega è un partito responsabile e di governo, coerente con la sua attuale forza elettorale.