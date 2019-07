Salvini può perdere il seggio in Calabria. Maggioranza a rischio al Senato

Fulvia Michela Caligiuri, che alle ultime elezioni politiche si era presentata con Forza Italia al collegio plurinominale Calabria 1, prenderà il seggio del Senato che era stato assegnato al leader della Lega, Matteo Salvini. La Giunta per le elezioni di Palazzo Madama ha accolto il ricorso dopo il riconteggio delle schede elettorali e nei prossimi giorni presenterà la sua proposta all’Aula che dovrà esprimersi entro venti giorni. Il vice premier resta comunque senatore.

Subentra – in virtù delle norme della nuova legge elettorale - nel collegio plurinominale Lazio 1 alla collega di partito Kristalia Rachele Papaevangeliu, proclamata senatrice appena due settimane fa in sostituzione di Anna Cinzia Bonfrisco, dimessasi per incompatibilità dopo l’elezione al Parlamento europeo. Se arriverà il via libera definitivo dell’Aula, Forza Italia avrà 62 senatori e la Lega ne perderebbe uno. Potrebbe riconquistarlo dopo il riconteggio delle schede del collegio uninominale 5 di Modena.

Nei giorni scorsi la Giunta aveva deciso all’unanimità di aprire la procedura di contestazione dell’elezione del senatore del Partito democratico Edoardo Patriarca, al cui posto dovrebbe subentrare Stefano Corti, presentato dal Carroccio.