Salvini, Renzi, Bonino, chi sono i politici più seguiti su Twitter nel 2019

Che la politica sia anche una battaglia a suon di tweet, post e commenti è cosa ormai risaputa nel 2019.

Il terreno dei social mostra come i politici, da quelli più influenti alle nuove generazioni, siano impegnati in quella che è una continua lotta a chi raggiunge più followers, a chi è l'esponente più retweettato o discusso sul web.

Ma vediamo chi sono i politici italiani con il maggior seguito su Twitter nei primi mesi del 2019, e quelli che riescono attraverso i propri profili e il proprio staff di comunicazione a creare una vera e propria rete web dell'elettorato. In esame è stato preso il range di attività che va dall'1 gennaio 2019 all'1 agosto 2019.

Classifica per numero di followers

Matteo Renzi è di gran lunga il primo in classifica con una percentuale di followers che raggiunge il 49,7%, secondo il vicepremier Matteo Salvini che raggiunge in questi primi mesi il 16,3%. Al terzo posto con l'11,6% la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni che precede il vicepremier Luigi Di Maio (8,1%) e il segretario del Pd Nicola Zingaretti (6,5%). Il premier Giuseppe Conte totalizza un 3,6%, seguito a ruota da Emma Bonino (2,9%) e Berlsuconi (0,9%).

Classifica per numero di tweet

A guidare la classifica con il maggior numero di tweet pubblicati il ministro dell'Interno Matteo Salvini che totalizza un 52,9% staccando notevolmente Matteo Renzi, fermo ad un 5,4% e preceduto da Giorgia Meloni (14%), Berlusconi (11,3%), Fratoianni (7,6%). Luigi Di Maio fanalino di coda con Emma Bonino, rispettivamente totalizzano lo 0.9% e lo 0,8%.

Classifica per numero di retweet

Forte di una quantità cospicua di tweet la classifica in merito ai retweet dei post non poteva che essere capitanata dal leader della Lega Salvini con un 64,8%, seguito da Giorgia Meloni con il 14,2% e Matteo Renzi con il 10,1%. In quarta posizione il premier Giuseppe Conte con il 3,1% e Nicola Zingaretti che cresce del 2,9%.

Classifica per tasso di engagement

A sorpresa a guidare quello che è il tasso di interazione generato da un contenuto in base al numero di follower, Emma Bonino si posizona al vertice della classifica con un 41,6%, seguita dal leader di Forza Italia Silvio Berlusconi con il 21,6%. Terza posizione per Giuseppe Conte che raggiunge un buon 12,8% di engagement, seguito da Matteo Salvini con il 6,5%.