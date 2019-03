Salvini risponde a Berlusconi: "Lo ringrazio, ma non ho ambizioni personali"

Governo: Salvini risponde alle dichiarazioni di Berlusconi ad Affaritaliani.it: "Ringrazio Berlusconi ma non ho ambizioni personali"

"Ringrazio per la stima" Berlusconi "ma mi piace fare quello che sto facendo: penso, stando ai numeri e all'affetto degli italiani, di farlo bene quindi non ho ambizioni personali e comunque la parola data viene prima di qualunque sondaggio. Questo e' il governo che andra' avanti".

Cosi' il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Rtl ha risposto riguardo alle parole di Silvio Berlusconi nell'intervista ad Affaritaliani.it, Il vicepremier ha ribadito le tante cose da fare "riforma della scuola, della giustizia, autonomia, abbassamento delle tasse ai lavoratori dipendenti, taglio delle accise... Non faremo tutto in un quarto d'ora, non abbiamo la bacchetta magica ma abbiamo le idee chiare. Non sento sirene o lusinghe che mi dicono 'fai qui' o 'fai là'".