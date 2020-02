Salvini sbarca a Palermo: lenzuoli sui balconi: "La Sicilia non si Lega"

Salvini a Palermo contestato da Sardine e Associazioni anti-razzismo

Salvini è arrivato a Palermo per parlare al Teatro Al Massimo, all'esterno, come ormai accade da settimane, andrà in scena la manifestazione delle sardine. Poi l’ex ministro andrà alla passeggiata che il leader della Lega ha deciso di fare dentro il mercato di Ballarò, all'interno di un quartiere che ha una altissima percentuale di immigrati africani. Nell'attesa di questa visita, il cartello Sos Ballarò, che racchiude cinquanta associazioni che operano nella circoscrizione, ha organizzato una seconda manifestazione di protesta: "Riteniamo l'iniziativa di Salvini una vera e propria provocazione - dice Claudio Arestivo, dell'associazione "Moltivolti" - Ballarò rappresenta il fallimento degli slogan dell'ex ministro: qui lavoriamo ogni giorno a un'integrazione autentica, qui convivono la vecchia e la nuova Palermo, gli immigrati e gli autoctoni. Delle semplificazioni di Salvini, solo legate a dinamiche elettorali, proprio non abbiamo bisogno".

Salvini ha scritto su Facebook: "Qualche ‘democratico’ pensa di poter decidere chi può parlare a Palermo e chi no... Ci vediamo domani, con donne e uomini che sognano, lavorano e lottano per una Palermo, una Sicilia ed un'Italia migliori". In programma, come scrive Repubblica, fra la puntata a Ballarò e la kermesse del tardo pomeriggio, pure una visita a un commissariato di polizia: tappa curiosa, considerato che Salvini non è più ministro degli Interni. Ma in quel commissariato, ritenuto di frontiera perché ha competenza sui quartieri poveri e popolati da extracomunitari, ha lavorato per otto anni Igor Gelarda, il poliziotto che è uno dei dirigenti locali della Lega.

Governo, padre Sorge: "Mai un uomo forte, attenti al sovranismo"

Il premier Conte? “Ha dimostrato qualità e forza staccandosi da Salvini”. Il suo discorso in Parlamento con il leader della Lega al fianco? “Fu memorabile e di carattere”, anche se, certo, oggi “rimane l’ombra del precedente collaborazionismo al sovranismo” e non si capisce invece che “che si tratta di un sovranismo pericoloso e malato, fino al punto, come ha detto Francesco, di richiamare alla memoria espressioni e parole usate dal nazismo”. Lo sostiene in un’intervista a la Repubblica il padre gesuita Bartolomeo Sorge, ex direttore di Civiltà Cattolica che negli Anni Ottanta fu tra gli animatori della Primavera di Palermo contro la mafia.

Secondo Sorge, più che a Salvini “i cattolici devono guardare a sé stessi” perché “l’epoca delle grandi ideologie è finita” e personaggi come “De Gasperi, Moro, sono figure ideali, ma non riproducibili”. Quindi non si deve più parlare di “politica dei cattolici”, ma di “buona politica” secondo il padre gesuita. Eppure, osserva la Repubblica, come dimostrano i flussi elettorali molti voti di cattolici vanno proprio a Salvini. Analizza Sorge: “Di fronte alla proposta dell’uomo forte che chiude i porti, che porta avanti una certa identità e che usa in modo strumentale anche la religione e i suoi simboli, molti credenti si illudono che l’unica salvezza sia dare a lui i ‘pieni poteri’” cosicché “per molti venuti meno i partiti ideologici, l’unica ‘speranza’ è affidarsi all’uomo forte, che, per di più, fa della fede cristiana uno scudo contro l’Islam”.

Secondo il gesuita, così facendo non capiscono che fanno il gioco “di un sovranismo pericoloso e malato”. “La Chiesa – dice Sorge - non ragiona più come nel passato” e il premier Conte potrà pure “continuare la sua stagione politica ottenendo anche i voti di molti credenti, ma non perché dall’alto la Chiesa decide che così debba essere” e in ogni caso il presidente del Consiglio “sta dando prova di buona capacità di mediazione e si sta liberando dell’ombra che si portava dietro”, cioè quella appunto del sovranismo.