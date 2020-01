Salvini: "Scompaiono i 5 Stelle. In Emilia cavalcata eccezionale"

E.Romagna: Salvini, Lega prima e' emozione incredibile - "Che la Lega sia il primo partito e' un'emozione incredibile e quindi ci tenevo a ringraziare coloro che sono ai seggi". Cosi' il leader della Lega Matteo Salvini nel comitato elettorale di Lucia Borgonzoni alle porte di Bologna.

Regionali: Salvini, M5s scompare se dati confermati - "Se i dati del M5s csaranno confermati, il Movimento scompare dalla regione Emilia-Romagna e quasi scompare anche dalla Calabria. E' evidente che domani a Roma qualcosa cambiera'". Cosi' il leader della Lega Matteo Salvini nel comitato elettorale di Lucia Borgonzoni alle porte di Bologna.

E.Romagna: Salvini, chiunque vincera' avra' meritato - "Chiunque vincera' che sia Lucia o Stefano, vorra' dire che avra' meritato, perche' il popolo ha sempre ragione". Cosi' il leader della Lega Matteo Salvini nel comitato elettorale di Lucia Borgonzoni alle porte di Bologna.

E.Romagna: Salvini, cavalcata eccezionale, orgoglio - "In Emilia-Romagna e' stata una cavalcata eccezionale commovente e sono orgoglioso. Per me e' un'emozione che dopo 70 anni ci sia stata una partita qui". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini nel comitato elettorale di Lucia Borgonzoni alle porte di Bologna.