Salvini, scoppiano le polemiche sull'uso della divisa dei vigili del fuoco

Scoppia la polemica sulle divise delle forze dell'ordine indossate dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. L'Unione sindacale di base ha denunciato in via amministrativa il vicepremier per "porto abusivo di divisa". Il coordinatore nazionale Usb dei pompieri, Costantino Saportino, ha scritto una lettera di denuncia indirizzata a Salvini, al sottosegretario con delega ai vigili del fuoco, Stefano Candiani, al prefetto Bruno Frattasi, capo del Dipartimento dei vigili del fuoco e alla responsabile dell'ufficio Garanzia dei diritti sindacali, Silvana Lanza Buccheri.

La denuncia dell’Usb è legata all’articolo 498 del Codice Penale, secondo cui "chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 497-ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929”. Si legge in un comunicato dell'Usb:

"E' vietato indossare divise complete di gradi e mostrine che possano generare confusione e far sembrare che ci si trovi davvero davanti a un poliziotto o a un carabiniere o a un finanziere o corpi equiparati. Indossare semplicemente una maglietta senza gradi né stellette non è invece reato. Il ministro Salvini ha risolto il problema alla sua maniera: lui li ha indossati tutti, i giacconi, i giubbotti e le magliette che fanno tanto 'sicurezza' nonché materiale di propaganda social". E ancora: "È sotto gli occhi di tutti che soprattutto noi vigili del fuoco, amati da tutti, usciamo dall’ultima Finanziaria senza l’ombra di un soldino in tasca e rimaniamo con l’ultimo contratto che non ha nulla di normativo.

Un’idea ci sarebbe, per risolvere il problema dei fondi: moltiplichiamo le apparizioni abusive di Salvini in divisa per il massimo della sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 498 Cp - è la provocazione del sindacato di base -. Ce ne sarebbe per tutto il comparto e avanzerebbe anche qualcosa per iniziare a rimborsare il popolo italiano dei 49 milioni fatti sparire dalla Lega. A proposito, ministro Salvini: come mai nessuna apparizione con la divisa della guardia di finanza?".

Immediata la replica di Salvini. "Sono orgoglioso di aver ricevuto in dono in questi mesi giacche, magliette, cappellini e distintivi dei Vigili del Fuoco e di tutte le Forze dell'Ordine, doni che ripago con il mio lavoro quotidiano, con il rispetto e con provvedimenti concreti, come il piano di assunzioni straordinarie di 8.000 uomini e donne in divisa nei prossimi mesi. Indosso con orgoglio questi regali, per dimostrare la gratitudine mia e di tutti gli Italiani per il lavoro quotidiano delle Forze dell'Ordine, e continuerò a farlo", ha risposto il vicepremier alla polemica nata dopo la segnalzzione del Sindacato Usb dei Vv.F.

Sostegno a Salvini invece è arrivato da Antonio Brizzi, segretario generale del Conapo. "Posso dire solo grazie al ministro Salvini" che utilizzando la divisa delle forze dell'ordine nelle sue uscite "dimostra di sentirsi vicino a noi", ha commentato con l'Adnkronos il capo del sindacato autonomo dei vigili del fuoco.

"Non ho nulla da recriminare a Salvini perchè indossa la divisa, anzi lo ringrazio - rimarca il sindacalista - però vorrei che desse anche a noi le stesse risorse date alle altre forze di polizia", rileva il sindacalista parlando di un altro "uso improprio delle divise". "E' successo che alcuni colleghi - racconta - hanno indossato la divisa da vigile del fuoco per partecipare a sfilate o manifestazioni come ad esempio la No Tav. Ho rispetto per tutti però non avrei indossato la divisa. Siamo agenti di pubblica sicurezza, davanti a un altro collega con la stessa divisa ma in servizio, avrebbe creato imbarazzo. Questo è l'uso che non condivido".

"Prima di indossare quelle divise, Salvini dovrebbe aver fatto qualcosa per gli uomini che quelle divise le indossano tutti i giorni rischiando la vita", spiega all'Adnkronos Costantino Saporito coordinatore nazionale dell'Usb. "Dal suo insediamento, il ministro dell'Interno, per i vigili del fuoco non ha fatto nulla, neppure ha convocato i sindacati. Siamo la categoria maggiormente a rischio eppure non abbiamo tutele. Basti pensare - spiega il sindacalista - che abbiamo reparti 'Nbcr' per interventi che coinvolgono sostanze chimiche, biologiche e radiologiche ma non ci viene riconosciuto un possibile mesotelioma. Siamo presenti in tutte le emergenze ma non ci viene riconosciuta nessuna malattia professionale".

"Non arriviamo alla terza settimana, si cominci a parlare di defiscalizzazione delle indennità", rimarca il sindacalista che dal responsabile del Viminale non si aspetta risposte ma "sensibilità verso le problematiche della categoria".