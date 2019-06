Salvini smentisce: "No a tasse su risparmi o cassette di sicurezza"

“Prive di qualsiasi fondamento le ipotesi di una patrimoniale, di tasse sui risparmi, sui conti correnti degli Italiani o su cassette di sicurezza", ha detto Matteo Salvini.

Il vicepremier smentisce dunque l'ipotesi di tassare i soldi messi nelle cassette di sicurezza.

Salvini: "L’unico ragionamento in corso riguarda una pace fiscale”

Salvini poi precisa: "Siamo al governo per togliere, non per aggiungere tasse. L’unico ragionamento in corso riguarda una “pace fiscale” per chi volesse sanare situazioni di irregolarità relative, oltre che ad Equitalia, al denaro contante.”