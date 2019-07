Salvini: "Soddisfatto per incontro. Non rubo il lavoro a Tria, Conte, Di Maio"

"In molti lamentano mancanze da parte di qualche ministero e ufficio ministeriale non di nostra diretta competenza, vedremo di stimolare". Lo ha detto in conferenza stampa il ministro degli Interni e vicepremier, Matteo Salvini, dopo l'incontro con le parti sociali.

"C'e' una richiesta unanime":"sbloccare i cantieri, fare porti, aeroporti, ferrovie, un grande piano di investimento in opere pubbliche" ha aggiunto il vicepremier.

"Ci e' stato chiesto di sbloccare cantieri, opere pubbliche, fare strade, porti, aeroporti e ferrovie". Lo ha detto in conferenza stampa il ministro degli Interni e vicepremier, Matteo Salvini, dopo l'incontro con le parti sociali, il quale ha poi aggiunto: "Non abbiamo neppure uno dei sottosegretari alle infrastrutture perche' sono caduti lungo il percorso"

"Armando Siri e' uno dei massimi esperti in casa Lega di flat tax, intermodalita' e logistica. Nessuno si e' stupito della presenza al tavolo". Lo dice Matteo Salvini in conferenza stampa.

"Non rubo il lavoro a Tria, Conte, Di Maio, ci riconvochiamo nella prima settimana di agosto, il 6 o il 7: identica riunione con le stesse 43 associazioni e non escludo con altre. Se decine di associazioni ci dicono 'grazie per averci ascoltato' qualcuno dovrebbe farsi una domanda e darsi una risposta. Useremo luglio e agosto per preparare una manovra basata sulla crescita e il taglio delle tasse".

"Non abbiamo chiesto e ricevuto un euro di finanziamento dalla Russia, mi occupo di vita reale e non di spionaggio". Lo ha detto il vice premier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in conferenza stampa, al termine dell'incontro con le parti sociali. "Non intendo piu' parlare di soldi che non ho mai preso e mai visto. Se ci fosse qualcosa da chiarire sarei il primo a farlo, non commento le non notizie, i sondaggi per la Lega continuano a crescere"