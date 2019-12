Salvini spara su Conte e apre ai 5S: "Mes, condivido le vostre richieste"

MES: IL VIDEO CON L'INTERVENTO DEL LEADER DELLA LEGA MATTEO SALVINI IN SENATO



Mes: Salvini a Conte, si vergogni - "Parentesi..."Si vergogni". Cosi' il leader della Lega, Matteo Salvini, ha chiuso il suo intervento nell'aula di Palazzo Madama, dopo l'informativa del premier, Giuseppe Conte sul Mes



Mes: Salvini a Conte, presto la giudicheranno gli italiani - "Pare che in Umbria il giudizio su di lei l'abbiano gia' dato, ora aspettiamo a quello delle altre Regioni e poi di 60 milioni di italiani". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo nell'aula di Palazzo Madama, dopo l'informativa del premier, Giuseppe Conte sul Mes.



Mes: Salvini indica Conte, mette a rischio risparmi italiani - "E' seduto li', chi sta mettendo a rischio i risparmi degli italiani...". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo nell'aula di Palazzo Madama sul Mes, additando il premier Giuseppe Conte.



Mes: Salvini a Conte, tante assenze 5s, io mi preoccuperei - "Fossi il lei Conte, mi preoccuperei. guardi la' quanti banchi vuoti tra i Cinque Stelle". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo nell'aula di Palazzo Madama, dopo l'informativa del premier, Giuseppe Conte sul Mes.



Mes: Salvini, state riducendo Ue a centro commerciale - "State riducendo l'Europa a un centro commerciale dove guadagna chi ha gia'. La ristrutturazione del debito pubblico vuol dire che viene taciuto un intervento nottetempo sui conti correnti degli italiani". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo nell'aula di Palazzo Madama, dopo l'informativa del premier, Giuseppe Conte sul Mes. "Porteranno via i risparmi degli italiani per ristrutturare il debito delle banche tedesche".



Mes: Senato, Salvini attacca Conte, premier sbatte faldoni - Matteo Salvini annuncia nell'Aula del Senato che i risultati delle menzogne del Mes ricadranno sulla testa dei risparmiatori italiani, e il presidente del Consiglio, che prima non lo degnava di uno sguardo, prende dei faldoni di carte che aveva davanti li alza e li abbassa e poi li fa cadere sul banco del governo.



Mes: Salvini, 5s non siano complici di questa menzogna - "Condivido le richieste del gruppo dei 5S alla Camera: vogliamo capire". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo nell'aula di Palazzo Madama, dopo l'informativa del premier, Giuseppe Conte sul Mes. "In quei banchi del governo c'e' chi mente: spero che i Cinque Stelle non siano complici di questa menzogna che ricadra' sui cittadini italiani".

Mes: Salvini a Conte, chi vive di insulti vive male - "Non rispondo agli insulti, rispondo con il lavoro. Mi dispiace per lei perche' chi vive di insulti vive male". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo nell'aula di Palazzo Madama, dopo l'informativa del premier, Giuseppe Conte sul Mes.