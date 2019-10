Salvini spara su Conte, ma ormai non se lo fila più nessuno

A Roma Matteo Salvini usa parole di fuoco contro il premier. "La parabola di Conte è bella che finita", tuona il leader della Lega. Peccato che, per dirla senza peli sulla lingua, non se lo fili più nessuno. Come si vede nella foto e nel video, attorno all'ex ministro dell'Interno c'è il vuoto di giornalisti, proprio quei reporter che un tempo si calpestavano per parlare con Salvini e filmarlo.

Sembra uno di quegli esponenti del Partito Radicale quando vanno, periodicamente e da sempre fin dai tempi di Pannella giovane, a consegnare le firme in Cassazione per uno dei soliti referendum...