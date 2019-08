Salvini: "Preparo discorso per il Senato. Il Re è nudo, avanti a testa alta"

Salvini: Renzi-Prodi per governo con M5s, martedì parlo a italiani

"Mi sto preparando al discorso che farò martedì in Senato: parlerò ovviamente ai senatori, agli amici ministri ma soprattuto a 60milioni di italiani per spiegare veramente cosa sta succedendo: il re è nudo, le trattative sottobanco che una volta si facevano nel chiuso delle stanze oggi si fano ad alta voce: Renzi e Prodi e la Boschi e Lotti che pensano a un governo Pd-5stelle: ma vi immaginate? I porti straaperti, e lo ius soli e via i decreti sicurezza e 'c'è spazio per tutti': no, il cuore degli italiani, la testa degli italiani il futuro degli italiani non si merita un Renzi qualcunque bocciato dagli elettori che torna con giochi di palazzo. Avanti a testa alta, paura zero, ministro con orgoglio". "In questi giori mi sto accorgendo di una politica che più che ai valori e alla dignità ha cuore la poltrona e la convenienza personale", ha detto Salvini.

GOVERNO: SALVINI "VIA MAESTRA ELEZIONI O CI SI RISIEDE AL TAVOLO"

"Se qualcuno ha deciso ribaltoni e inciucioni lo dica ad alta voce. Se non c'e' un governo la via maestra sono le elezioni, altrimenti si ci risiede al tavolo e si lavora. Renzi e Boschi sono il passato perche' lo hanno detto gli italiani". Cosi' il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in diretta su Facebook.