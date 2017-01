Salvini e Tajani sono compatibili?

Il recente attentato anti - islamico in Canada ripropone un refrain ricorrente nel centro - destra: sono compatibili Salvini e Forza Italia?

Nel senso che Tajani, in qualità della sua recente carica di Presidente del Parlamento europeo ha dichiarato che l’Europa è una “Europa di tolleranza ed integrazione” e quindi ha condannato apertamente quanto successo ieri alla Moschea canadese.

Salvini, d’altro canto, pare proprio posizionato su sponde non solo diverse ma proprio opposte e pur non avendo lodato quanto accaduto neppure si è stracciato le vesti come è ovvio che sia.

Insomma, il rapporto tra Lega Nord - Fratelli d’Italia da un lato e Forza Italia dall’altro non è solo difficile per motivi contingenti e cioè il sistema elettorale e i tempi di voto che separano Salvini da Berlusconi ma anche per motivi ideologici.

Forza Italia è un partito che mira ad essere centrista come è in Europa un po’ l’erede della Democrazia Cristiana mentre la lega si sente l’erede dell’Msi.

È vero che le elezioni fanno miracoli nel senso che producono qualsiasi aggregamento utile a vincerle ma poi cosa accadrebbe, ammesso e non concesso che le cose andassero nel verso giusto?