Salvini: "Nessuna crisi.Tav, rispettiamo il contratto. Via i tir dalle strade"

Tav: Salvini, al lavoro per tagli costi, rispettiamo Contratto

"Tav, stiamo lavorando per ridimensionare i costi e tagliare gli sprechi nel pieno rispetto del contratto di governo. Siamo attenti all'ambiente: per questo vogliamo togliere i Tir dalle strade e far viaggiare merci e persone sui treni". Lo sottolinea il vicepremier Matteo Salvini.

Salvini: Tranquillo su Diciotti. Non voglio sentir parlare di crisi di governo

"Sono assolutamente tranquillo penso che sia mio dovere proteggere i confini nazionale. I senatori decidano loro". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno riferendosi alla vicenda Diciotti. "Dobbiamo fare ancora molte cose con il governo, andare avanti con le grandi opere di crisi di governo non ne voglio nemmeno sentir parlare".

MILANO. SALVINI: PREPARIAMOCI A CAMBIARE SINDACO

"Prepariamoci perche' dopo aver cambiato il governo dell'Italia ci prepariamo a cambiare anche il sindaco di Milano", ha poi detto Salvini.