Salvini: "Toninelli non è all'altezza. Savoini lo conosco da 28 anni ma..."

Governo: Salvini, se tutto bloccato, meglio parola a italiani

"Di cose ne abbiamo fatte, soprattutto nei primi mesi, ma se tutto resta bloccato, se ci rendiamo conto che non c'e' strada, che le idee" con i 5stelle "divergono, e' piu' serio dare la parola agli italiani". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervenendo a Radio24 news. "Non voglio regalare agli italiani altri mesi di litigi, di polemiche, di insulti. Sulla Tav abbiamo perso un anno, cosi' come sulla giustizia o sull'autonomia".

Governo: Salvini, Toninelli non e' all'altezza

"Toninelli non mi sembra all'altezza di gestire le infrastrutture di un Paese bello ma difficile come l'Italia". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Radio24.

Lega: Salvini, "Savoini? Ho solo detto che non era in aereo con me"

"Non ho mentito su Savoini, ho solo detto che non era in aereo con me, ma lo conosco e ci lavoro da 20 anni". Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, risponde cosi' a Radio24 news ad una domanda sul Russiagate. "C'e' una inchiesta in corso da mesi e mesi - sottolinea - se qualcuno ha fatto qualcosa di sbagliato verra' fuori..". Tutto e' destinato a finire in una bolla di sapone? "Credo assolutamente di si', le persone che in nome della Lega sono coinvolte le conosco da anni e le conosco come persone serie. Io sono andato in Russia quasi 10 volte - conclude Salvini - per riallacciare buoni rapporti economici, commerciali, politici, culturali e sono tornato a casa con soddisfazione ma senza un euro in piu' nel portafoglio".

Manovra: Salvini, taglio tasse viene prima del salario minimo

"Prima del salario minimo viene il taglio delle tasse. Prima di redistribuirla, bisogna crearla la ricchezza". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervenendo a Radio24 news. "Vorrei una manovra economica coraggiosa, non possiamo accontentarci dello zero virgola perche' ce lo chiede l'Europa", ha ribadito.

Tav. Salvini, assurdo insistere su idea lasciare lavori a meta'

"Vediamo che cosa succede domani. Mi sembra che gli italiani hanno votato in maniera chiara, che i piemontesi hanno votato in maniera strachiara, che anche il presidente del Consiglio si e' reso conto che costa meno finirla che non tornare indietro. Mi sembrerebbe assurdo persistere e insistere con l'idea di lasciare i lavori a meta'". Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, risponde cosi' a Radio24 news ad una domanda sul voto sulla Tav in programma domani.