Salvini torna a pressare Tria: "La manovra si fa col taglio delle tasse"

Durante il consiglio federale della Lega oggi in via Bellerio "ho ribadito col consenso di tutti che il Governo va avanti". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini al termine della riunione in conferenza stampa.

GOVERNO: SALVINI "RIPARTIRE DA TAGLIO TASSE E RIFORMA GIUSTIZIA" - "Ho ribadito con il consenso di tutti che il governo va avanti. Ci sono ancora cose da realizzare e situazioni occupazionali da risolvere, a partire da Ilva e Alitalia. Vanno trovare soluzioni senza preconcetti o barriere". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo SALVINI, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio Federale della Lega. "Poi bisogna ripartire da un forte taglio delle tasse e da una riforma della giustizia", ha aggiunto SALVINI.

Salvini: faro' io manovra economica se si tagliano tasse - "La manovra economica ci sara', il governo ci sara' se scommette sulla scelta di tagliare le tasse". Cosi' il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini in conferenza stampa a termine del Consiglio federale della Lega a Milano. "Se qualcuno dicesse facciamo la manovra e non tocchiamo le tasse, non la fanno con me la manovra economica" ha detto Salvini.

Minibot: Salvini, a Tria chiedero' se ha idee migliori - Al ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che ha 'bocciato' l'idea dei minibot proposta dell'economista leghista Claudio Borghi "la prossima settima chiederemo se ha idee piu' efficaci per pagare i debiti nei confronti delle famiglie e le imprese". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, oggi durante una conferenza stampa al termine del Consiglio Federale della Lega in via Bellerio a Milano. L'ordine del giorno che conteneva i minibot "e' un provvedimento approvato all'unanimita' dal Parlamento italiano" ha ricordato Salvini. Che ha specificato: "Da ministro non dico se mi piace o non mi piace un provvedimento, se me lo chiede il Parlamento lo faccio" .

GOVERNO. SALVINI: INTERESSI IN CALO, UE CI DEVE SOLO RINGRAZIARE - "I dati economici del primo trimestre sono assolutamente positivi", dice il vicepremier Matteo SALVINI al termine del federale della Lega. "Gli interessi sul debito che l'Italia sta pagando sono in continuo calo. A maggior ragione non avrebbe motivazione plausibile un'infrazione, una multa, un accanimento da parte dell'Ue nei confronti dell'economia italiana", dice SALVINI. "Se fosse un ragionamento meramente economico - aggiunge- l'Ue dovrebbe solo ringraziarci per quello che facciamo. Se invece ci fossero altre spinte, magari per punire l'unico governo che e' fuori linea, allora faremo altre considerazioni".

MIGRANTI. SALVINI: SEA WATCH SCHERZA CON VITE UMANE, E' CALCOLO POLITICO - "Per quello che mi riguarda stanno scherzando con le vite umane e non e' una cosa accettabile: dietro c'e' un calcolo politico". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo SALVINI a proposito della Sea Watch.

Lega: Salvini nomina Andrea Crippa vicesegretario - Matteo Salvini ha nominato Andrea Crippa nuovo vice segretario della Lega. Lo ha annunciato lo stesso Salvini durate una conferenza stampa al temine del Consiglio federale del Carroccio che si e' svolto nella sede di via Bellerio, a Milano. "Qui accanto a me c'e' il parlamentare che da oggi e' mio vice segretario federale con delega all'organizzazione, da Nord a Sud", ha detto Salvini.

GIUSTIZIA. SALVINI: RIFORMA URGENTE, SENZA INTENTI PUNITIVI - Occorre "una riforma della giustizia, da fare insieme a magistratura e avvocatura senza intenti punitivi, pero' le cronache delle ultime settimane mostrano che qualche problema c'e' ed urgente ritrovare la fiducia dei cittadini nella giustizia". Lo dice Matteo SALVINI, in conferenza stampa da Milano, al termine del federale del Carroccio.

AUTONOMIA. SALVINI: DOSSIER PRONTO PER PRIMO PASSAGGIO IN CDM - "Il dossier autonomia e' pronto per il primo passaggio in Cdm". Lo dice Matteo SALVINI, in conferenza stampa da Milano, al termine del federale del Carroccio.

PONTE GENOVA: SALVINI "LUNGAGGINI DA MINISTERO AMBIENTE, VERIFICHERÒ" - "Il 24 giugno era prevista la demolizione dell'ultimo troncone del ponte Morandi. Pare che dal Ministero per l'Ambiente ci siano lungaggini che stanmo dilatando i tempi. Sto verificando con il sindaco di Genova". Cosi' il ministro dell'Interno Matteo SALVINI durante la conferenza stampa a conclusione del consiglio federale della Lega. "Visto che stiamo approvando lo sblocca cantieri, se c'e' qualcuno che pensa di rallentarlo quel cantiere, ha sbagliato". SALVINI ha aggiunto: "Non faccio rallentare i lavori da qualche burocrate che sta a Roma. Abbiamo fatto una promessa ai genovesi e ai liguri e la manterremo", ha concluso. Poi, alla domanda dei giornalisti sull'ipotesi di rivedere qualche ministro M5S ha aggiunto: "Non mi farete mai dire una cosa del genere. Lascio la decisione a Luigi Di Maio".