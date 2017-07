Salvini tradito dalla Isoardi? "Ora il leader della Lega è più umano"

Matteo Salvini meno maschilista. Meno machista. Più umano e più vicino alla gente comune. Sono queste le conseguenze mediatiche e politiche della clamorosa notizia del tradimento del leader della Lega da parte della fidanzata Elisa Isoardi, paparazzata mentre bacia appassionatamente l'avvocato romano Matteo Placidi a Ibiza.

"In generale - spiega ad Affaritaliani.it il semiologo e sondaggista Alessandro Amadori - vale il principio che le vicende sentimentali attive o passive non hanno un grande impatto sulla valutazione del politico e sulla propensione a votare per lui e per il suo partito. I leader affermati passano sostanzialmente indenni da questo tipo di vicessitudini. Tra l'altro Salvini tempo fa aveva lasciato un precedente rapporto e ora accade l'esatto contrario. Non credo quindi che ci saranno conseguenze sulle intenzioni di voto per la Lega o sul livello di fiducia di Salvini in quanto leader politico. Lui in questo caso è la parte lesa e la gente tende a solidarizzare con la vittima. Paradossalmente in quanto a immagine rischia maggiormente la Isoardi. Salvini ora appare più umano e più simile al cittadino comune, d'altronde queste cose possono accadere a chiunque. Anche ai potenti".

Amadori prosegue: "Berlusconi è uscito indenne da molte vicissitudini sentimentali senza avere conseguenze politiche ed elettorali. Si è molto favoleggiato sul rapporto tra Macron e la moglie, più anziana di lui, ma questo non ha impedito al leader di En Marche! di stravincere prima le Presidenziali e poi le Legislative francesi. Gli elettori separano la politica dalla vita sentimentali, le uniche conseguenze possono esserci se la compagna o la moglie è ministro o comunque direttamente impegnata in politica, ma non è questo il caso".

"E' difficile fare paragoni. Il caso Salvini-Isoardi è del tutto originale in quanto la vittima è la parte maschile della coppia mentre quella femminile è la protagonista attiva. Gli uomini politici solitamente hanno un rapporto fluido con i sentimenti e le relazioni. Basti pensare a Kennedy, la sua infedeltà non ha scalfito il suo mito e la sua popolarità. Salvini è stato spesso accusato di machismo e di un pensiero un po' arcaico del rapporto uomo-donna. Ora invece vive una vicenda all'insegna della parità di genere che dà al leader leghista un profilo più moderno e più umano. Sarebbe stato decisamente peggio se fosse stato lui a tradire la Isoardi perché avrebbe confermato lo stereotipo maschilista. Il tradimento politico è un fatto gravissimo, pensiamo ad esempio a Gianfranco Fini, ma anche quello sentimentale non è bello in quanto viene percepito come atto di autoaffermazione egoistica. Tuttavia, come detto, non ci sono ripercussioni elettorali. Essere traditi fa scattare un riflesso di empatia e rende il leader politico più fragile ma anche più vicino alla gente".

"L'unico pericolo per Salvini - conclude Amadori - è che questo tradimento possa toglierli un po' di energia personale. I fattori umani contano moltissimo per un politico e, ad esempio, il declino di Berlusconi è coinciso con la morte di mamma Rosa. Mai sottovalutare i fattori personali perché un leader di partito rende al massimo quando vive una configurazione emotiva al top e soddisfacente".