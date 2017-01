Trump regala a Salvini la sua campagna elettorale

'L'Italia first, l'Italia agli Italiani' queste potrebbero essere le prime semplici parole della campagna di Roberto Salvini per vincere le elezioni nostrane.

Sempre che in questo paese sia possibile ,prima o poi , andare a votare.

Nella sua prossima campagna il leader leghista potrebbe lanciare un paio di messaggi forti quali ' e' necessario ridare il potere al popolo' e 'per troppo tempo il potere politico, mediatico e' stato gestito da un establishment di pochi a sfavore di molti'.

Sarebbe un messaggio deflagrante per un Paese abituato , rispetto ai poteri forti , alla politica e ai media ,a contare come il due di picche quando la briscola e' quadri.

E poi il nostro Salvini , pensando al 40% di giovani disoccupati, potrebbe incantarli con un altro slogan ficcante come ' i sogni appartengono a tutti e pure il successo'. Per gli imprenditori e le partite IVA sulla via della disperazione altra bella bomba ' per quanto riguarda commercio, fisco e ordine dovranno beneficiarne soltanto i cittadini italiani' . Una manna dal cielo...

Questa rivoluzione copernicana potrebbe raggiungere il suo apice con un'ultima chicca come ' le forze dell'ordine vi proteggeranno da crimini e droghe'. Perbacco ...significa che forse qualche delinquente vero potrà' essere arrestato e davvero restare in carcere per più' di due ore ? Siamo al miracolo.

Un paio di discorsi cosi' e anche la meravigliosa gente italiana , non solo quella delle pendici del Monviso , pure i desaparecidos della destra che fu o della sinistra alla ricerca di slogan diversi, potrebbe risvegliarsi e inneggiare al nuovo salvatore.

Certo il nostro eroe dovrebbe mettere in conto un po' di proteste no global , ma in fondo quelle ci sono dappertutto perché' la 'stupidita' ' non ha confini ne' bandiere. Qualche vetrina rotta , un po' di fumogeni e 4/5 arresti a tempo e il problema e' superato.

Un sogno ? No un grande regalo del tycoon americano al Salvini nazionale .Seguendola con attenzione potrebbe risparmiare sul consulente di comunicazione e potrebbe anche farcela .

Non gli manca la grinta e magari anche il seguito di molte persone incazzate .

Purtroppo per aspirare concretamente alla vittoria il nostro Roberto e' carente su un paio di punti basilari......gli manca una Salvini Tower in centro a Roma e poi , e non poca cosa, una moglie come Melania in total look azzurro ...un vero schianto.