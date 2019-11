Salvini, ultimo tentativo di flirt col M5s: "Porta aperta

M5s: Salvini, porte Lega aperte, alleanza col Pd punita da elettori

"I Cinque stelle sono nati con una fortissima voglia di cambiamento e l'alleanza con il Pd e' stata e sara' punita da milioni di elettori. Spero che alcuni di questi continuino la battaglia per onesta' e cambiamento con la Lega. Le porte sono aperte". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a margine della festa a Perugia per ringraziare gli elettori dopo la vittoria alle elezioni regionali in Umbria.

"Non e' un richiamo, non andiamo a cercare nessuno - ha sottolineato il leader del Carroccio - ma molti Cinque stelle sono entrati in politica contro il sistema di potere del Pd, delle banche, di Bibbiano e di mafia capitale. Se te li ritrovi alleati, e' normale che qualcuno cambi vita e che qualcun altro scelga Lega. Io ne sono contento".