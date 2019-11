Salvini ci prova: "Porte aperte al M5s". E posta foto di sardine fritte

M5s: Salvini, porte Lega aperte, alleanza col Pd punita da elettori

"I Cinque stelle sono nati con una fortissima voglia di cambiamento e l'alleanza con il Pd e' stata e sara' punita da milioni di elettori. Spero che alcuni di questi continuino la battaglia per onesta' e cambiamento con la Lega. Le porte sono aperte". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a margine della festa a Perugia per ringraziare gli elettori dopo la vittoria alle elezioni regionali in Umbria.

"Non e' un richiamo, non andiamo a cercare nessuno - ha sottolineato il leader del Carroccio - ma molti Cinque stelle sono entrati in politica contro il sistema di potere del Pd, delle banche, di Bibbiano e di mafia capitale. Se te li ritrovi alleati, e' normale che qualcuno cambi vita e che qualcun altro scelga Lega. Io ne sono contento".

Lega: Salvini pubblica su Twitter foto di piatto con sardine fritte

Un piatto di sardine fritte. E' la foto pubblicata su Twitter da Matteo Salvini. Nessuna scritta accompagna l'immagine, nei giorni in cui imperversano le manifestazioni di piazza delle 'sardine' contro i populisti.