Salvini: "Una cosa è certa, la Tav si farà. In Aula sulla Russia? Vedremo..."

Tav, Salvini: "Si farà, ministro dei 'blocchi' sblocchi opere"

"Mi sembra chiaro ed evidente che la Tav si farà. E' un'opera fondamentale ma non è l'unica che un ministro ha bloccato e, o il ministro dei 'blocchi' sblocca o non capisco cosa ci faccia al governo": lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a margine della visita a Bibbiano, nel Reggiano, dove è scoppiata l'inchiesta sui presunti affidi illeciti di minori.

Lega, Salvini: "Senato domani? Non mi pagano per commentare fantasie, vediamo"

"Io domani sono a Roma ma ho il comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza sul tema immigrazione e non solo. Vediamo se gli orari coincideranno o meno. A me pagano lo stipendio per risolvere i problemi legati alla criminalità e alla vita vera, non per commentare fantasie. Però, vediamo. Io domani sono a Roma sono in ufficio di primo mattino". Così Matteo Salvini ha risposto a chi gli chiedeva se domani andrà in Senato per il dibattito che seguirà l'informativa di Giuseppe Conte sull'inchiesta dei presunti finanziamenti russi alla Lega.

Affidi illeciti: Salvini, primi agosto ok Senato commissione inchiesta

"Entro i primi giorni d'agosto verrà approvata al Senato una commissione d'inchiesta sulle case famiglie in Italia". Lo ha detto Matteo Salvini, a Bibbiano. "C'è un disegno di legge cui sta lavorando Licia Ronzulli", ha aggiunto il vice premier leghista.