Salvini vince tutto: pure Calenda lo imita (male) e gli fa campagna elettorale

Matteo Salvini ha un sostenitore inaspettato. Si tratta di Carlo Calenda, che - su Twitter - oggi ha reso onore al Vicepremier e Ministro dell'Interno con il più lusinghiero degli omaggi: l'imitazione.

Già, perché l'ex Ministro dello Sviluppo Economico si è fotografato seminudo con pancetta d'ordinanza in bella mostra, come la scorsa estate faceva il leader del Carroccio, fra le critiche del Pd e dei suoi esponenti più illustri.

Oggi invece scopriamo che Calenda, in realtà, ammira Salvini tanto da emularlo orgogliosamente per poi ostentare la foto-omaggio sui social network. Peccato che, al confronto di Salvini che i dem denigravano per il fisico non proprio da culturista, Calenda faccia una pessima figura sfoggiando un corpo la cui forma fisica lascia assai più a desiderare.

Ma non è bello ciò che è bello, e così via. Il problema sta nel fatto che il buon Carletto si è fatto fotografare in un esclusivo resort di lusso, mentre Salvini si fotografava in spiagge ordinarie tra bagnanti ordinari. Il solito flop del Pd sui social network, insomma.

C'è una sola spiegazione per quel tweet improvvido che ha scatenato una ridda di commenti derisori e sgomenti, anche fra gli stessi dem: l'adesione di Calenda alla campagna elettorale europea di Matteo Salvini al quale l'ex Ministro evidentemente ha deciso di regalare ulteriori voti, da unire ai molti che il leader della Lega prenderà.

Anche un bambino di due anni capirebbe che, per battere un avversario, imitarlo non è esattamente la strategia più efficace. Quindi, escludendo che Calenda sia meno perspicace di un bambino di due anni, l'ipotesi che sia divenuto anch'egli un fan di Salvini resta la più plausibile.