Salvini vs globalisti: distruggerò i vostri sogni di 'gloria'

Il plebiscitario “Zar” dell’anti-invasione e leader indiscusso della Madre Patria Italia, nonché condottiero di tutti i “Sovranisti” dell’era futurista lancia il guanto di sfida agli ormai miseri ma ancora agguerriti globalisti rimasti all’interno della cosiddetta Unione Europea. Essi, a partire dall’inquilino dell’Eliseo, hanno i giorni contati poiché il mondo moderno si sta svegliando da un incubo chiamato dittatura democratica fatto di meschini soprusi, diktat economici, immigrazione premeditata e distruzione del basso mediterraneo. La “discarica” a cielo aperto chiamata Italia, un tempo vanto di un Impero glorioso, è tornata lentamente a splendere in mezzo alle stelle di un firmamento chiamato Terra. I vergognosi e stucchevoli tentativi di qualche fedele cagnolino ubriacone (il francese, il belga, il lussemburghese), al guinzaglio di una dozzina di criminali antipopolo dell’alta finanza, hanno trovato (ed ERA ORA!!!!) pane per i loro denti. A provare ancora di metterci “sotto” come bestie da soma, in questa abominevole accozzaglia di Stati denominata UE, sono rimasti, grazie a Dio, in pochi. Il barcollante ed imbarazzante “Claudio” Juncker, il piccolo “Emanuele” Macron di Grandeur, il debolissimo “Pietrino” Sanchez de “La Coroniia y Azevedo” e qualche porporato amante del caos e del ribellismo anticlero.

Adesso, con il GLADIATORE in pompa magna, con tanto di MEDAGLIE AL PETTO, so cavolacci amari per gli ex amichetti dei “nostrani” traditori in quota PD.

Costui, che ha dato il “LA” al resto dei popoli incacchiati (Le Pen, Orban, gli svedesi, gli austriaci, i VERI tedeschi con gli attributi e tutto il blocco Visegrad), vi farà vedere un tantino di sorci verdi. Non solo vi meritate lo schiaffo elettorale che prenderete in piena bocca a maggio prossimo ma ben altro che, in questa sede, non è possibile né definire né tantomeno descrivere, soprattutto per il rispetto del gentil sesso che spesso si cimenta nella lettura.

foto by Fabrizio Rossini



Si capta nei vostri toni una paura e un’agitazione quasi palpabile, e fate bene ad averne. Spiace per voi signori ma come sostiene il suddetto “Capitano d’Italy” la pacchia da “porci” è finita…

E’ bello comunque vedere dai vostri squallidi occhi che, Mr. Matteo Salvini, l’uomo dal “tocco d’oro”, il giovane “Principe” osannato dal POPOLO SOVRANO, oltre che disturbare i vostri sonni sta anche distruggendo i “loschi” e menzogneri sogni su cui avete costruito tutti gli interessi degli ultimi vent’anni e riposto le speranza per i prossimi trenta. Peccato però che i futuri progetti nati per creare ulteriore scompiglio e fame nel pianeta saranno presto fatti a brandelli da milioni di persone imbufalite che non vedono l’ora di appendervi al muro con una croce nell’urna.

Tuttavia, tra i vari squali feroci del centro Europa, ci sono dei “furbastri” in particolare che devono essere assolutamente fermati con le buone o con le cattive. Stiamo parlando di coloro che hanno le colpe maggiori su tutto: per aver bombardato Gheddafi, per aver tentato l’acquisizione di tutte le nostre migliori eccellenze, per aver (tutt’ora) l’intenzione di voler mettere nuovamente le grinfie sulla Libia e, andando a ritroso, per la tragedia di Ustica e il secolare saccheggiamento minerario di tre quarti di Africa.

Le sacre scritture dicono che c’è un momento e un tempo per ogni azione; per nascere, per morire, per piantare, per spiantare, per uccidere, per curare, per demolire, per costruire, per piangere, per ridere e così via. Ci sarà dunque anche il tempo (molto vicino) in cui anche questi arroganti d’oltralpe scenderanno dal trono per fare la fine “politica” del loro amatissimo Luigi XVI. Le lancette scorrono, inesorabili… e, come direbbe affettuosamente il NUMERO 1, che presto vi sfonderà le “natichelle”, …VI VOGLIO BENE!!!!!!!!!