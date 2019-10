Sanità, il premier stoppa Speranza: "I ticket non sono ora in agenda"

Giuseppe Conte allontana l'ipotesi di un intervento sul ticket sanità, di cui si era discusso nelle ultime ore. "Gli interventi sul super ticket e sul ticket sanitario - spiega infatti il premier a Cagliari - sono programmati non domani mattina ma in un arco di tempo più ampio. Ricordo che il nostro progetto non scade a dicembre ma è da attuare nel corso della legislatura, e anche i tempi degli interventi sono da dosare nel corso dei prossimi mesi e anche degli anni".



Teresa Bellanova, responsabile delle Politiche agricole, dice che "le agevolazioni fiscali sul gasolio agricolo non subiranno alcun ridimensionamento, in particolare in una fase di rincaro del prezzo del petrolio. E, più in generale, credo che ogni riduzione lineare delle agevolazioni vada evitata a favore di un'analisi puntuale sugli interventi da mettere in campo". Il riferimento è all'obiettivo - indicato nella Nadef - di tagliare di 1,8 miliardi le tax expenditure, mirando in particolare nel bacino degli incentivi considerati dannosi per l'ambiente. "La sostenibilità deve essere ambientale, sociale e economica", ha sottolineato Bellanova.