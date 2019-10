Sanità, Speranza: "Superticket da abolire il prima possibile". E Zingaretti...

SANITA': SPERANZA, 'SUPERTICKET DA ABOLIRE IL PRIMA POSSIBILE'

"Ogni volta che un cittadino non accede alla sanità per ragioni di natura economica siamo di fronte ad una sconfitta dello Stato". Lo dice a 'La Repubblica' il ministro della Salute Roberto Speranza che annuncia che si batterà perché il superticket scompaia il prima possibile. "L'obiettivo di tutto il governo -sottolinea- è di superarlo progressivamente. Da ministro della Salute mi batterò perché questo avvenga nel tempo più breve possibile" ma per farlo "dobbiamo trovare stanziamenti extra". Il costo dell'operazione, secondo gli uffici del ministero, è di 550 milioni "ma visto che 60 sono già stati messi l'anno scorso, ci vogliono 490 milioni", rileva il ministro.

SANITA': ZINGARETTI, 'D'ACCORDO CON SPERANZA, ABOLIRE SUPERTICKET'

"È ora di dare una mano a chi ha più bisogno di aiuto. Abbiamo iniziato ad abbassare le tasse sul lavoro per aumentare gli stipendi, sono d'accordo con l'idea di lavorare per abolire il superticket nella sanità. In Regione Lazio l'abbiamo fatto. Costruiamo insieme un'Italia più giusta". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, postando anche l'intervista a 'Repubblica' del ministro della Salute Roberto Speranza.