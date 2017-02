Sanremo è la vera voce dell’Italia

Sanremo 2017, Carlo Conti e Maria De Filippi sul palco dell'Ariston

Un umano travestito da scimmia con un altro umano che scimmiotta la scimmia è la rappresentazione più alta che la cultura televisiva ha potuto offrire con la fine del festival di Sanremo. Rappresenta al meglio l’italiota. Anzi è l’italiota. La sua involuzione culturale è arrivata al punto di farsi giudicare da un’altra scimmia, questa volta vera, la dott.ssa Tibi che ha diritto di voto all’isola dei famosi.

Ha ragione David Engels quando inquadra la decadenza della nostra civiltà nei seguenti atteggiamenti, molto simili a quelli che hanno distrutto l’impero romano: disoccupazione di massa, polarizzazione sociale, declino demografico, globalizzazione, materialismo, immigrazione di massa, cosmopolitismo, individualismo, scomparsa della tradizione religiosa, fondamentalismo, declino della famiglia, tecnocrazia, guerra asimmetrica, politicamente corretto, populismo, spesa sociale, apolitismo, debito pubblico, lobbismo e una cultura basata su “panem et circenses”.

Non c’è da meravigliarsi se una come la De Filippi ha successo perché trasporta, dopo opportuna manipolazione, questi sentimenti: Individualismo: Il mito che ognuno di noi ce la può fare, anche se la natura è stata matrigna. Il mondo è sempre positivo, può essere sottomesso, siamo noi i veri faber del nostro destino, basta volerlo. Declino della famiglia: la famiglia non c’è più? Portiamo i suoi drammi in TV così possiamo essere partecipi tutti, rispecchiarci nelle altrui disgrazie, essere compassionevoli con qualche lacrimuccia. Politicamente corretto: è stato senz’altro un Festival inneggiante ai gay. Su internet ho letto un tweets che diceva: “lascia il figlio davanti alla TV durante Sanremo e gli diventa gay”. Panem et circenses: Totti con la sua grassa ignoranza rappresenta pienamente la gioventù di oggi, più fai lo stupido e sei stupido più puoi fare soldi. Il messaggio è basilare. Sparare pedate ad una palla rende molto di più che lavorare. Lavorano gli idioti, non i furbi.

La De Filippi è un po’ la Grillo del trash. Manipola dei ragazzi, li crea, li distrugge in nome dell’audience.