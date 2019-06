Sardegna, a Cagliari avanti il centrodestra. Sassari verso il ballottaggio

Continua lo spoglio delle elezioni amministrative in Sardegna. Il candidato del centrodestra a sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, secondo i dati del Servizio elettorale Comune, è in vantaggio sulla candidata del centrosinistra Francesca Ghirra quando sono state scrutinate 145 sezioni su 174. Truzzu è al 50,49%, Ghirra al 47,46% e il candidato dei ‘Verdes’ Angelo Cremone al 2,05%. Centrodestra in vantaggio anche per quanto riguarda le liste (141 sezioni scrutinate su 174) con il 52,87%, contro il 45,34% del centrosinistra e l’1,81% dei ‘Verdes’. Fratelli d’Italia è il primo partito con l’11,76% seguito dal Psd’Az con il 9,85%.

SASSARI - Con 80 sezioni scrutinare a Sassari, il candidato del centrosinistra Mariano Giovanni Agostino Brianda, secondo i dati dell’Ufficio elettorale del Comune, è in testa con il 33,98%, seguito da Gian Vittorio Campus (Civiche Campus) con il 30,67%, Mariolino Andria (Cd) con il 16,23%, Maurilio Murru (M5S) con il 14,50%, Marilena Budroni (Civica) con il 2,85%, Angelo Mura Noto Lino con 1,32% e Giuseppe Salvatore Doneddu con lo 0,46%.

Ad Alghero, con 50 sezioni scrutinate su 53, il candidato del centrodestra Mario Conoci è in testa con il 53,03% e (11.212 voti) seguito dal sindaco uscente del centrosinistra Mario Bruno con 31,98% (6.762 voti) e da Roberto Ferrara (M5S) con 14,98%.

Con 9 sezioni scrutinate su 21 a Monserrato (Ca), il candidato Tomaso Antonio Locci (Civiche) è in testa con il 46,10%, seguito da Valentina Picciau (Cs) con il 26,70%, Maria Caterina Argiolas (Cd) con il 14,63% e da Gianfranco Vacca (M5S) con 12,58%.

A Sinnai (Ca), con 15 sezioni scrutinate su 16, il candidato del centrosinistra Tarcisio Anedda è in testa con il 50,19%, seguito da Katiuscia Concas con il 33,47% (Civiche) e da Rita Matta (M5S) con 16,34%.

Comunali: Oristanese, Bosa torna a ex sindaco Pier Franco Casula

Nell'Oristanese torna alla guida del Comune di Bosa l'ex sindaco Pier Franco Casula, che ha vinto le elezioni comunali svoltesi ieri nel capoluogo della Planargia, il maggiore dei quattro comuni della provincia di Oristano chiamati al voto. Con la sua lista 'Un'Altra Bosa', Casula ha ottenuto il 43,10% dei voti, staccando nettamente gli avversari, e conquistando la maggioranza con undici consiglieri. Alle sue spalle Rosalìa Acca con la lista 'Per Bosa', che ha ottenuto il 29,44 % dei voti e tre consiglieri; quindi Alessandro Naitana con la lista 'Insieme si cambia', che ha ottenuto il 21,85% dei voti e due consiglieri; e Claudio Lelli con la lista 'Cambiamo insieme Bosa', che si è fermato al 5,60% dei voti e non avrà alcuna rappresentanza nel nuovo consiglio comunale. Pier Franco Casula riprende la guida del Comune di Bosa dopo cinque anni e dopo la parentesi della consiliatura uscente con alla guida del Comune il sindaco Luigi Mastino, non ricandidatosi. Nella lista civica di Casula anche il consigliere regionale dei Riformatori Alfonso Marras, presidente della Commissione regionale lavoro e cultura, e il dirigente della Confcommercio nuorese Vincenzo Vadilonga. Tra i progetti della nuova amministrazione di Bosa la realizzazione della zona a traffico limitato per i residenti, numerosi interventi per la pulizia del centro urbano e una Fondazione che promuova il grande patrimonio culturale locale.

Un altro ritorno anche al Comune di Sini, dove l'ex sindaco Biagino Atzori e la sua lista 'Uniti per Sini' ha vinto, invece, le elezioni di ieri, con uno stacco di appena tre voti sulla concorrente Alice Serra, che capeggiava la lista 'Crescendo insieme'. Sono stati, infatti, 174 gli elettori che hanno votato per Atzori e 171 quelli che hanno dato il loro voto a Serra. Decisamente più facile la vittoria del sindaco di Sorradile Pietro Arca che con la sua lista 'Sorradile Solidale' non aveva avversari e che prosegue alla guida del Comune col terzo mandato. Arca ha ottenuto anche una buona affluenza alle urne nel suo comune, dove ha votato il 73,98% di elettori. Più bassa, ma comunque, sufficiente a battere l'astensionismo l'affluenza al voto a Magomadas, che avrà nuovamente un sindaco eletto, dopo la parentesi del commissariamento. Emanuele Cauli, agronomo libero professionista di Simala, già sindaco di Gonnoscodina e candidato alle scorse elezioni regionali nella coalizione di centrosinistra di Massimo Zedda, con la sua lista 'Cambiamo Passo' guiderà l'amministrazione per il prossimo mandato nel piccolo paese della Planargia dove ha votato il 61,58% degli elettori e le schede bianche e nulla sono state appena una ventina.

Comunali: Sud Sardegna, ecco i 9 sindaci eletti

Sono nove i sindaci eletti in altrettanti Comuni chiamati ieri al voto nella provincia del Sud Sardegna. A Villasimius si conferma l'uscente Gianluca Dessì, che con oltre il 65,3% 'straccia' l'avversario, l'ex sindaco 'storico' Tore Sanna, fermo al 34,7%. Dessì su Fb celebra la vittoria con un fotomontaggio in cui si mostra mentre apre la bocca a un leone. Calasetta avrà una sindaca, Claudia Mura, eletta col 54,3%: ha battuto il vicesindaco uscente Remigio scopelliti, già primo cittadino fra il 2004 e il 2009. Una donna guiderà Guasila: Paola Casula, col 54,8%, ha sconfitto Davide Schirru (45,1%) Esterzili, dove ieri è stato raggiunto il quorum, ha eletto Renato Melis, unico candidato sindaco, che ha raccolto l'eredità di Giovanna Melis, morta durante il suo mandato. Genoni ha un nuovo sindaco: Gianluca Serra, già vicesindaco e candidato unico, ha superato il quorum. A Samatzai Enrico Cocco, ingegnere sostenuto dal Pd, ha battuto col 50,8% Pierluigi Podda, già sindaco del paese per due legislature. San Gavino Monreale incorona primo cittadino, con quasi il 72% dei voti Carlo Tomasi, che ha nettamente battuto l'avversaria Daniela Inconis. A Sant'Anna Arresi l'ex sindaca Maria Teresa Diana torna ad amministrare il paese: le ha dato fiducia il 68,2%, dopo un anno di commissariamento. L'avversario, Tonino Granella, ex amministratore si è fermato al 31,7%. A Serrenti Pantaleo Talloru col 54,8% si è imposto su Candido Tiddia.