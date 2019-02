Sardegna, Di Maio: non cambia nulla. Giorgetti: voto? Il governo va avanti

"Per il governo non cambia nulla". Cosi' il vicepremier Luigi Di Maio commenta fuori da palazzo Chigi le prime indicazioni che arrivano dal voto in Sardegna. "Io non vedo nessun problema", ripete di Di Maio che commenta: "Ovviamente i dati ufficiali non ci sono ancora: ma noi siamo 'positivi' perche' per la prima volta in Sardegna entriamo con consiglieri regionali".

Sardegna, Di Maio: risultato in linea con altri partiti - "E' inutile che si confronti il dato delle amministrative con le politiche: noi a livello amministrativo abbiamo sempre avuto risultati diversi da quello nazionale ed anche il questo caso la Sardegna non fa eccezione". Lo ha detto il capo politico M5s e vicepremier Luigi Di Maio che ricorda: "certo, eravamo 60 candidati contro 1.350 con decine di liste civiche ed una scheda elettorale che era un lenzuolo. Se si guarda agli altri partiti il M5s e' in linea con tutte le altre forze politiche. Il tema, quindi, sono quindi le ammicchiate delle liste civiche" afferma il leader M5s che sottolinea: "per la prima volta nella storia della Regione Sardegna entriamo con diversi consiglieri. Per noi e' un dato importante perche' prima non c'eravamo".

Sardegna, Giorgetti: elettori ci premiano, governo avanti - "Noi andiamo avanti per la nostra strada, gli elettori ci premiano, se altri hanno qualche problema e' giusto che decidano loro come risolverlo". Lo ha detto a Londra il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, rispondendo sullo scarto fra il risultato della Lega e quello del M5S in Sardegna, a margine di un forum con investitori e analisti della City organizzato all'ambasciata d'Italia dallo studio legale Legance. "La linea resta tracciata - ha proseguito - andiamo avanti con tranquillita', serenita' e serieta' nell'azione di governo".