Sardine, assemblea allo Spintime Labs di Roma. "Lo scopo è coinvolgere"

"Non faremo un partito, non ci sarà una candidatura (in Emilia Romagna, ndr). Continueremo a riempire le piazze e a lanciare i nostri messaggi di antifascismo, antirazzismo, contro l'odio verbale e per arginare Salvini, diciamolo chiaramente. Sicuramente appoggeremo la sinistra, ognuno nella sua libertà". Lo ha detto Grazia De Sario, attivista delle Sardine, al termine della riunione con i 150 attivisti del movimento che questa mattina si sono riuniti nel centro culturale romano Spintime Labs, alle telecamere di RaiNews24. "Tutte le decisioni le prenderemo insieme", aggiunge.

Gli attivisti del movimento delle Sardine si sono riuniti questa mattina a Roma, nell'edificio del centro culturale romano in via Santa Croce in Gerusalemme. Si tratta dello stesso stabile occupato in cui, a maggio scorso, l'elemosiniere del Papa Konrad Krajewski forzò i sigilli per riattaccare la luce. "Viva le sardine, abbasso gli sgombri", si legge affisso sul cancello esterno. Ieri la manifestazione del movimento ha riempito piazza San Giovanni.

"Abbiamo fatto quello che avevamo detto, tutti quelli che hanno organizzato sul territorio si sono ritrovati qui oggi. Primo obbiettivo è tornare nelle piazze il prima possibile", ha sottolineato invece Mattia Santori, il volto più noto fra gli attivisti he hanno dato vita al movimento, al termine della riunione.

Partecipando poi alla trasmissione In mezz'ora su Rai Tre e riferendosi ad alcuni sondaggi, Santori ha spiegato che l'obiettivo è spingere più di un italiano su 4 ad appoggiare le Sardine, aggiungendo che il programma del movimento comprende dieci punti e verrà reso pubblico "dopo oggi". E ha concluso: "Puntiamo a trovare un dialogo con la politica, non siamo ancora pronti a trovare ne' i punti del dialogo ne' un interlocutore del dialogo".