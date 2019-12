Sardine in piazza. E arriva il loro decalogo. Lo condividi? VOTA

"Global Sardina Day - 14 Dicembre 2019. Viviamo sulla Terra come fosse un Oceano.Vedremo vasti orizzonti, non confini.Ascolteremo il vento, non insulti.Sentiremo ciò che vogliamo... ma non la paura.Non ciò che vogliono che noi sentiamo.Benvenuti in mare aperto". Così, sulla loro pagina Facebook, le sardine danno il via alla giornata che può segnare la loro maturità. Un mese esatto dopo la prima manifestazione, quando in 13 mila a sorpresa hanno riempito piazza Maggiore a Bologna, il movimento delle 'sardine' tenta la prova della manifestazione a piazza San Giovanni a Roma. Non solo Roma, le sardine saranno in piazza anche a Bruxelles e in altre città italiane ed europee.

E intanto arriva il decalogo. Eccolo qui sotto.

1. I numeri valgono più della propaganda e delle fake news;

2. E’ possibile cambiare l’inerzia di una retorica populista. Come? Utilizzando arte, bellezza, non violenza, creatività e ascolto;

3. La testa viene prima della pancia, o meglio, le emozioni vanno allineate al pensiero critico;

4. Le persone vengono prima degli account social. Perché? Perché sappiamo di essere persone reali, con facoltà di pensiero e azione. La piazza è parte del mondo reale ed è lì che vogliamo tornare;

5. Protagonista è la piazza, non gli organizzatori. Crediamo nella partecipazione;

6. Nessuna bandiera, nessun insulto, nessuna violenza. Siamo inclusivi;

7. Non siamo soli, ma parte di relazioni umane;

8. Siamo vulnerabili e accettiamo la commozione nello spettro delle emozioni possibili, nonché necessarie. Siamo empatici;

9. Le azioni mosse da interessi sono rispettabili, quelle fondate su gratuità e generosità degne di ammirazione. Riconoscere negli occhi degli altri, in una piazza, i propri valori, è un fatto intimo ma rivoluzionario;

10. Se cambio io, non per questo cambia il mondo, ma qualcosa comincia a cambiare. Occorrono speranza e coraggio.

La presentazione dei 10 "comandamenti" è accompagnata da questo testo:

Sarà una festa, oggi. Sarà un segnale. Sarà Piazza San Giovanni. Perché sei scesa in piazza? Perché ho trovato finalmente delle persone come me. Corpi reali, cervelli pensanti, anime accoglienti. A contarle quasi non ci riesci per quante sono. Ma CONTARE è anche il loro desiderio: contare nella collettività, nella fiducia l’una sull’altra. Vogliamo darci da fare anche in un altro modo, dare voce e sostegno ai tanti progetti sociali che da tempo nuotano nella nostra stessa direzione. Ce ne occuperemo con cura, partendo da ora con questo primo progetto. La ricetta è sempre la stessa: crea la tua sardina e scendi in piazza per difendere i valori di democrazia e uguaglianza! Unisciti a banco! Unisciti alla più grande rivoluzione ittica d’Italia! C’è chi critica le sardine per la loro mancanza di “contenu - ti”. Le sardine ascoltano sorprese. Ricordano piazze vuote. Ora le vedono piene. Piene di persone in carne e ossa. Sono stati giorni bellissimi. Mai avremmo pensato di scatenare questa ondata di follia creativa, di ricevere 50 foto di sardine al giorno, di essere intervistati da tutti i giornali. (...) Vorremmo che fosse chiaro che non l’abbiamo fatto per noi, ma per tutti, e soprattutto per quella parte di Paese che ogni giorno oltre a lavorare presta il proprio tempo all’associa - zionismo, al volontariato e alla cura del territorio. Ogni giorno i vostri spunti ci sono stati d’aiuto per aggiungere dei pezzetti a quello che succederà. Sarà un evento di tutti, creato da una comunità che si è appena conosciuta, ma che potrà fare grandi cose insieme.

E ancora:

Non è più il tempo di stare a guardare. Di lamentarsi e di criticare. Non è più il tempo di dividersi. Oggi possiamo iniziare a scrivere una nuova storia. Oggi il nostro compito è incrinare poco a poco una triste epoca populista durata troppo a lungo. Serviranno gli anziani, gli insegnanti, i liceali. Le famiglie e i lavoratori. Gli educatori, il mondo del volontariato, chi fa politica. Gli studenti fuori sede e chi vive in provincia. Nella nostra regione abbiamo fatto miracoli. Facciamone un altro. A un mese dalla piazza di Bologna, le sardine di tutt’Italia si incontrano a Roma. La piazza ci aspetta. E ci spetta!

