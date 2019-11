Sardine, lo sgambetto della Lega. In Friuli gli soffia la piazza

Una pista da ghiaccio all’interno di un villaggio natalizio, i cui lavori di allestimento sono stati anticipati (rispetto alle iniziali delibere di giunta) dall’amministrazione comunale del Carroccio di ben 9 giorni. Con un perfetto tempismo anti-Sardine, la Lega mette il bastone fra le ruote alla manifestazione regionale del movimento di protesta anti-Salvini in Friuli Venezia Giulia, in programma oggi a Monfalcone alle 17 in piazza della Repubblica. Piazza centrale della cittadina giuliana che ospita uno dei principali poli produttivi della Fincantieri e che è stata scelta dal movimento spontaneo che vuole replicare l’esperienza anti-Lega bolognese (com’è sta accadendo in tutta Italia) anche a Nordest.





Dopo aver detto che avrebbe accolto le SardineFVG “con i fiori”, la sindaca di Monfalcone Anna Maria Cisint, salviniana di ferro, già in passato finita alla ribalta delle cronache per altre scivolate oscurantiste, ha cambiato idea sull’atteggiamento di apertura nei confronti dell’onda di manifestazioni spontanee di piazza che sta caratterizzando il Paese, dando una sospetta accelerata ai lavori di costruzione di una pista di pattinaggio (forse le sardine le voleva congelare) e del relativo villaggio natalizio, strutture previste per allietare le festività dei concittadini monfalconesi.

La conseguenza? Quella di creare grossi problemi logistici ai manifestanti che dalle 17 si raduneranno in centro città arrivando da Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone.



La delibera di giunta numero 282 del 19 novembre prevedeva infatti che i lavori di allestimento del villaggio natalizio in piazza della Repubblica sarebbero dovuti iniziare l’8 dicembre, lasciando spazio al 30 novembre per la manifestazione delle SardineFVG.





Poi, improvvisamente, il sospetto cambio di programma: con i lavori (camion, elettricisti, tavole per il ghiaccio, ecc…) si parte venerdì 29 novembre, 24 ore prima dell’appuntamento organizzato sui social che prevede una grande affluenza. La manifestazione è stata confermata. Chissà ora se la Cisint farà trovare i fiori sul ghiaccio o li farà distribuire agli elettricisti. Da buona pasdaran ex padana, per il Capitano, questo ed altro.