Sardine? Altro che vera sinistra. E' un pacco truffa contro gli italiani

Vi faccio una domanda: credete che agli italiani l'establishment centro europeo riuscirebbe a far accettare la mannaia (alta disoccupazione, giovani che emigrano, alte tasse su acqua, luce, gas, benzina, tagli ai servizi essenziali ecc) se non si appoggiasse alle minoranze cioè ai movimenti?

Le più note sono quelle radical chiccose (che parlano di accoglienza raccontandola come nei cartoni animati), le femen con le tette di fuori, le droghe libere, le anticlericali, le LGBT, le pro suicidio (cosa ben diversa dall'eutanasia), le "pro" clima (dove eravate quando ci fu il referendum contro le trivelle?); "magari" un domani ci propineranno quelle per la pedofilia.

Questi soggetti hanno a cuore un solo obiettivo e si prestano a tutto pur di ottenerlo dimostrando un odio viscerale contro tutto ciò che parla d'altro ed infatti sono le prime ad appoggiare quelle "riforme" che ci lasciano in condizioni sempre più pessime, precarie.

La finanza quindi pesca qua perché sa di poterlo fare, conosce i gruppi umani nei loro difetti più di quanto tali gruppi conoscano se stessi.

Al capitale parassitario ed evasore, a cui peraltro paghiamo una tangente occulta di svariate decine di miliardi di euro l'anno, bastano questi elettori più il controllo dell'apparato e dei mezzi di comunicazione per dirigere le danze e rendere la Democrazia un paravento.

Non ci si stupisca quindi se ci indebitiamo, se non abbiamo soldi per il futuro delle nuove generazioni e se il PD, pur perdendo puntualmente le elezioni, è sempre al Governo e nei ministeri che contano (ad esempio all'economia).

Da una di queste dinamiche, in molte parti del mondo, nascono fenomeni come le sardine che puntano sull'andare di "moda" (grazie all'appoggio delle TV) e che in Italia cercano di far rientrare voti da dove sono usciti, voti persi a causa del fatto che parte dell'elettorato storico del PCI/PDS ha un'altra idea di sinistra!

Qualcosa di prodromico fu sperimentato negli anni '70 dal PCI visto che dopo l'omicidio Moro, Berlinguer si arrese alla CIA e sposò il cosiddetto eurocomunismo cioè l'impegno a rinunciare gradualmente ai diritti sociali sostituendo i voti persi dalle classi operaie con quelli dei movimenti.

Avete mai sentito le sardine porre come target la piena occupazione o l'emettere moneta per investire in acquedotti pubblici sicuri e di alta qualità in ogni angolo d'Italia? Come no? Ma non erano contro la CO2?

Avete mai sentito critiche contro la moneta tedesca chiamata euro? Io ho ascoltato a reti unificate solo una narrazione di comodo che ci parla di "Europa bella bella" peccato che tedeschi e francesi non la pensino così e siano sovranisti in economia, finanza, lavoro e sui temi migratori cioè alla radice del vivere!

Ed una lotta senza quartiere per impedire l'erogazione della tangente di cui sopra?

Hanno mai citato i crimini francesi in Niger e la mannaia del Franco CFA in Africa occidentale?

Dove erano le sardine quando ci fu da difendere la Costituzione nel 2012 da Monti (che ci infilò Pareggio di bilancio, fiscal compact) e nel 2016 quando ci provò Matteo Renzi?

No signori se la sinistra è ciò che penso io le sardine sono una truffa e non sono una in una scatoletta, sono un pacco.