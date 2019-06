Sblocca cantieri: ok Senato a super-emendamento. Conte: "Ringrazio Lega e M5s"

L’aula del Senato ha approvato l’emendamento al Dl sblocca cantieri che recepisce l’accordo tra Lega e M5S sul codice degli appalti. Con 174 voti a favore, 55 no è 40 astenuti è stata approvata la proposta di modifica contenente alcune modifiche e sospensioni al codice degli appalti.

L'emendamento approvato dal Senato, a firma dei due capigruppo di Lega e M5s Romeo e Patuanelli, modifica la precedente versione che prevedeva lo stop per due anni del codice degli appalti.

Nello specifico, viene stabilito che la soglia per il subappalto è al 40% (attualmente la quota è fissata dal Codice degli appalti al 30% mentre il decreto del governo prevedeva un aumento al 50%) e il 30% del limite di prezzo per le offerte economicamente vantaggiose.

L'emendamento blocca fino al 2020 l'obbligo per i Comuni non capoluogo di provincia di ricorrere alle stazioni appaltanti centralizzate, sospende l'Albo Anac dei Commissari ed estende fino al 2020 la possibilità di ricorrere all'appalto integrato.

Vengono inoltre fissate le modalità per l'affidamento dei lavori senza gara secondo diversi scaglioni e procedure negoziate. Nello specifico: è previsto l'affidamento diretto dei lavori per gli importi tra 40 mila e 150 mila euro, previa valutazione di almeno tre preventivi o, per alcune alcune tipologie, di almeno 5 operatori economici individuati e nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Per gli importi compresi tra i 150 mila e 350 mila euro è prevista una procedura negoziata, previa consultazione di almeno 10 operatori economici; tra i 350 mila e un milione di euro è prevista una procedura negoziata con almeno 15 operatori. Se i lavori superano questa soglia si fa ricorso alle normative europee. Viene riscritta la norma che prevede l'aggiudicazione con la formula del prezzo più basso. In particolare, è stabilito che la congruità dell'offerta è valutata in base a calcoli asimmetrici precisi rispetto a una soglia considerata di anomalia sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata.

"Sono lieto che sullo sblocca cantieri si sia trovata una convergenza. Ringrazio gli amici della Lega e ovviamente del Movimento 5 stelle perche' tutti hanno lavorato con senso di responsabilità, si e' trovata una soluzione tecnica condivisibile che scaccia una incertezza normativa". Cosi' il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando dell'accordo trovato ieri nella maggioranza. Per andare avanti "il metodo - ha spiegato - resta quello del confronto tecnico per mettere a fuoco l'obiettivo politico e perseguirlo".