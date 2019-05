Sblocca cantieri, Salvini: "Stop a Codice appalti per 2 anni"

Salvini: "Stop Codice appalti per due anni"

Con un emendamento allo Sblocca cantieri la Lega chiede "la sospensione del codice degli appalti per due anni e il rispetto della normativa europea vigente". Lo ha annunciato Matteo Salvini incontrando i cronisti in Senato. "Tutte le imprese italiane lamentano che il Codice degli appalti ha complicato la vita invece di semplificarla", ha aggiunto. "Il Codice degli appalti è uno strumento vecchio, che sta bloccando e ingabbiando un intero Paese" e "sta complicando la vita ai Comuni alle Regioni e soprattutto alle imprese"

Un blocco del codice degli appalti "a titolo sperimentale" fino al 31 dicembre 2020. Lo prevede una riformulazione di un emendamento al decreto sblocca cantieri, già presentato per l'Aula, dalla Lega a prima firma della senatrice Simona Pergreffi. L'obiettivo, si legge nel testo, è "rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione della opere pubbliche". L'emendamento era stato annunciato dal vicepremier Matteo Salvini in conferenza stampa al Senato.

Il testo due dell'emendamento presentato dalla Lega riscrive l'articolo 1 del decreto Sblocca cantieri, da un lato cancellando le modifiche al Codice degli appalti, e dall'altro bloccando fino al 31 dicembre 2020 alcune norme in esso contenuto come l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'albo istituito dall'Anac o la parte che prevede che il subappalto non possa superare la quota del 30%. Inoltre, la proposta di modifica blocca per due anni l'obbligo per i Comuni non capoluogo di provincia di ricorrere alle stazioni appaltanti centralizzate; via anche l'obbligo di indicare la terna di sub appaltatori in sede di offerta in gare sopra soglia. Sospeso il divieto al ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori. Stop, fino al 31 dicembre 2020, anche per l'eliminazione del limite del 30% per il punteggio economico nell'ipotesi di aggiudicazione di gara con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa.

Salvini, problemi con Trenta e Costa ma sceglie M5s

"Io non chiedo niente a nessuno, è chiaro che su alcuni settori ci sono dei problemi". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini in conferenza stampa al Senato, rispondendo a una domanda su un possibile rimpasto di governo e aggiungendo di lasciare "ad altri le scelte che competono loro, io sono pienamente soddisfatto del lavoro dei ministri della Lega". "Per difendere l'ambiente - ha spiegato - non puoi bloccare l'intero Paese, perché poi non lo difendi l'ambiente. Se impedisci di valorizzare i rifiuti e preferisci metterli in discarica, non aiuti l'ambiente. I militari in Italia e all'estero meritano non non solo rispetto ma protezione e copertura politica totale. Ho l'impressione che nell'ultimo periodo non tutti si siano sentiti protetti. Tagliare gli investimenti nel settore Difesa - ha detto ancora Salvini - è un suicidio. Abbiamo le aziende migliori in Italia".