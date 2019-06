Sblocca cantieri, si va verso l'accordo. Di Maio e Salvini "fiduciosi"

Si sarebbe trovato in Senato l'accordo M5S-Lega per dare il via libera all'emendamento Salvini, che prevede lo stop al codice degli appalti per due anni. Il testo proposto dalla Lega, al centro dello strappo di ieri sera a Palazzo Chigi con il premier Conte, a quanto apprende l'AdnKronos, è in fase di revisione, con alcune modifiche che integrano il lavoro fatto nelle Commissioni di merito.

SBLOCCA CANTIERI: DI MAIO, 'PER ORA BUONE NOTIZIE, SIAMO FIDUCIOSI'

''Sullo sblocca cantieri per ora arrivano buone notizie e siamo fiduciosi. Sono sicuro che si arriverà a una soluzione condivisa e di buon senso. Bisogna far ripartire il Paese, senza intoppi e lo vogliamo tutti. C'è un testo già condiviso e pronto per essere votato. Il M5S c'è e l'ho detto già ieri. L'unico obiettivo in questo momento è tornare a far correre l'Italia''. Lo dice il vicepremier e ministro, Luigi Di Maio.

SBLOCCA CANTIERI: SALVINI, 'SOLUZIONE A PORTATA DI MANO, FIDUCIA IN ACCORDO OGGI'

Matteo Salvini: “Cantieri sbloccati e appalti più semplici e veloci, la soluzione è a portata di mano. Sono fiducioso in un accordo positivo già oggi, l’Italia ha bisogno di opere pubbliche, semplificazione e investimenti". E ancora: "A Roma e' tutto sotto controllo. Stiamo lavorando in silenzio. Piu' lontamno da Roma, piu' i giornalsiti stanno tranquilli e piu' risolviamo i problemi", ha detto Matteo Salvini dal palco di Mirandola.

SBLOCCA CANTIERI, CONTE ALLA LEGA: "IL TEMPO È POCO, MI RACCOMANDO"

"Faccio un appello alla Lega: il tempo e' poco, mi raccomando". Cosi' il premier Giuseppe Conte, in merito all'emendamento della Lega sul Codice degli Appalti al suo arrivo a Torino, dove prende parte alla bilaterale tra Italia e Commissione europea sull'inquinamento dell'aria. Un appello per evitare che il decreto sblocca cantieri decada con tutta una serie di problematiche., compresa la decadenza delle norme per i terremotati.