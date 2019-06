Sblocca cantieri, Toninelli: "Pretesto della Lega per far cadere il governo"

"L'emendamento presentato dalla Lega sullo sblocca cantieri, che sospende per due anni il codice degli appalti, e' un pretesto per creare caos e far cadere il governo": lo afferma il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli a Radio24. "Quell'emendamento e' una follia e una stupidaggine: non sta in piedi e' contestato da tutti", aggiunge.

Sblocca cantieri, Toninelli: "Stanco retorica che Salvini dice sì e noi no"

"Mi sono stancato della retorica che Salvini dice si' e il M5s dice no". Lo afferma il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli intervistato a Radio24 secondo cui "si dice si' alle cose giuste". Per il ministro "lo sblocca cantieri e' il giro di boa, risolto quello si va avanti. Io dico che sulla Flat tax siamo con lui. Salvini la vuole fare? si chiudesse in una stanza con il ministro Tria e trovasse un accordo con la Ue e non continuasse ad andare in campagna elettorale. Noi non lo osteggieremo".